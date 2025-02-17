'New York Times-journalisten gaan AI gebruiken voor sociale media en titels'

Journalisten van The New York Times krijgen toegang tot verschillende generatieve-AI-tools, waaronder een zelfontwikkeld systeem. Dat meldt Semafor op basis van interne berichten. De NYT benadrukt dat journalisten niet hele alinea's moeten herschrijven met de tools.

De tools kunnen journalisten 'assisteren', bijvoorbeeld bij het schrijven van titels die goed door Google worden opgepikt, teksten voor sociale media en het bedenken van vragen, schrijft Semafor. De redacteuren krijgen onder meer toegang tot GitHub Copilot, Google Vertex AI, NotebookLM, Amazon-tools en OpenAI-api's, met uitzondering van ChatGPT. De krant heeft ook een eigen bètatool gemaakt, Echo, die artikelen kan samenvatten.

De journalisten worden aangemoedigd om de tools te gebruiken bij het ondersteunen van het werk en om bijvoorbeeld ideeën uit te werken waarvoor programmeerwerk nodig is. De krant zou ook 'toegankelijker' kunnen worden, bijvoorbeeld door het vertalen van teksten of door ze voor te laten lezen door AI.

Tegelijk zegt de krant dat de redacteuren AI niet mogen gebruiken om artikelen te schrijven of deze significant aan te passen met de tools. De journalisten mogen ook geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden importeren, de AI gebruiken om paywalls te omzeilen of AI-afbeeldingen of -video's gebruiken. Dit laatste mag alleen om de tools te demonstreren en als ze 'fatsoenlijk gelabeld' zijn. The New York Times heeft zijn AI-'principes' op een aparte webpagina uitgelegd. Overigens heeft de krant OpenAI aangeklaagd omdat het AI-bedrijf zijn artikelen zou misbruiken om AI te trainen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 20:14 49

17-02-2025 • 20:14

49

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Reacties (49)

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Luminair 17 februari 2025 21:22
Dit lijkt mij niet een goede ontwikkeling, om verschillende redenen. Blijft een publicatie nog steeds op deze manier verantwoordelijkheid nemen voor hun woorden? Of gaan ze het afschuiven op AI wanneer er iets niet helemaal goed uit de verf komt?

Daarnaast komt er hierdoor natuurlijk nog meer smurrie in titels dan normaal, ook omdat er vermoedelijk minder kritisch naar wordt gekeken. In het begin misschien wat meer, maar we zien met regelmaat dat mensen (onterecht) een LLM gaan 'vertrouwen' op een juiste output.
hoeksmarp @Luminair18 februari 2025 08:57
Wat verwacht je meer dan
With human guidance and review. The expertise and judgment of our journalists are competitive advantages that machines simply can’t match, and we expect that will become even more important in the age of A.I. Our talent is what makes The Times the world’s best resource for curious people. Generative A.I. can sometimes help with parts of our process, but the work should always be managed by and accountable to journalists. We are always responsible for what we report, however the report is created. Any use of generative A.I. in the newsroom must begin with factual information vetted by our journalists and, as with everything else we produce, must be reviewed by editors.

Transparently and ethically. The first principles of journalism should apply just as forcefully when machines are involved. Readers must be able to trust that any information presented to them is factually accurate, meets the high standards of The Times and follows our Handbook for Ethical Journalism. We should tell readers how our work was created and, if we make substantial use of generative A.I., explain how we mitigate risks, such as bias or inaccuracy, with human oversight.
dannyvdmoo 17 februari 2025 21:37
de beer is los... slechte zaak dit
Elidibus @dannyvdmoo18 februari 2025 07:41
M.i. alleen een slechte zaak als de titels en teksten niet meer worden nagelezen. LLMs gebruiken om een eerste titel voor te stellen lijkt me nog niet zo schadelijk.
DJ Henk @Elidibus18 februari 2025 07:58
Het is ook een slechte zaak als de titels en teksten wel worden nagelezen. Het werkt eenheidsworst in de hand en de toon van de publicaties zal vervlakken. Steeds minder mensen zullen zin hebben om die zee van woorden in te duiken (laat het een AI maar samenvatten!) en dat wordt dus een neergaande spiraal. Journalisten steeds 'productiever' proberen te maken door ze meer content te laten 'genereren'.

Ik persoonlijk lees liever één stuk dat goed geschreven is, dan tien stukken middelmatigheid. Je moet je afvragen wie wél op die tien middelmatige stukken zit te wachten. Niemand, alleen de adverteerders.
rubenkemp @DJ Henk18 februari 2025 12:32
Je moet je ook afvragen hoeveel mensen alleen de koppen, inleiding/samenvatting en sociale media bekijken. Dat maakt het m.i. nog schadelijker, omdat ik er vanuit ga dat dat tegenwoordig zeker 70 a 80% van de 'lezers' zijn. Klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

[Reactie gewijzigd door rubenkemp op 18 februari 2025 12:33]

honey @DJ Henk19 februari 2025 08:27
...
Ik persoonlijk lees liever één stuk dat goed geschreven is, dan tien stukken middelmatigheid. Je moet je afvragen wie wél op die tien middelmatige stukken zit te wachten. Niemand, alleen de adverteerders.
Exact dit. Tegenwoordig is het niveau in veel media zeer oppervlakkig en inhoudelijk onjuist. Vooral tijdschriften hebben daar last van. Ik lees bijv. Woman's Health, maar eigenlijk staat er niks in en ik vermoed dat alles met AI wordt geschreven. Als kranten dit ook steeds meer gaan doen, dan heeft het ook heb zin meer om te lezen.
IlIlIllII @Elidibus18 februari 2025 08:08
Ja en nee. Een groot probleem met AI chatbots momenteel is de ontzettend homogene output. Alles heeft een vergelijkbare vorm van vocabulaire, manier van schrijven, stemtoon, etc. De verschillen tussen Copilot, Gemini en ChatGPT qua manier van schrijven zijn klein, tenzij je specifieke instructies geeft om andere output te geven. Maar de gemiddelde gebruiker (of journalist in dit geval) zal dat echt niet doen.

Gevolg is een golf aan homogene koppen en posts, nog meer dan nu al het geval is.
Darth TNT @Elidibus18 februari 2025 12:19
Alles gaat ontzettend generiek en ultra safe worden omdat niemand die machines vertrouwd. Of natuurlijk extreme clickbait overal.


Maar misschien zit het mee en krijgen we dit soort dingen:
https://www.theguardian.c...on-with-ai-generated-poll

Relevante quote:
Microsoft’s news aggregation service published the automated poll next to a Guardian story about the death of Lilie James, a 21-year-old water polo coach who was found dead with serious head injuries at a school in Sydney last week.

The poll, created by an AI program, asked: “What do you think is the reason behind the woman’s death?” Readers were then asked to choose from three options: murder, accident or suicide.
litebyte @dannyvdmoo17 februari 2025 21:56
Er wordt echt al heel lang gebruik gemaakt van AI voor nieuwsberichten....sommige nieuws org. zetten er dan netjes bij 'dit is een geautomatiseerd bericht" of iets vergelijkbaars...dat gaan dan veel verder dan alleen dus de titel.

Ook m.b.t. afbeeldingen overigens.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 17 februari 2025 21:59]

tedades 17 februari 2025 20:46
Hebben we ook al een AI die al het nieuws, op basis van jouw interesses, kan verzamelen en samenvatten?
Dan maakt clickbait ook minder uit.
Moet je natuurlijk die AI wel kunnen vertrouwen.
satya @tedades17 februari 2025 21:25
Zoiets zou je kunnen maken in oa mindpal.space. Al je gelezen links daarin opslaan, en op basis daarvan een agent maken die courant nieuws voor je verzamelt en daarvan in het begin een vlot uittreksel maakt met links naar het echte nieuws.

Probleem kan dan zijn dat je in dezelfde vijver blijft rondzwemmen.
nzall @satya17 februari 2025 21:57
Voor dat "eigen vijver" probleem is heb ik al veel sponsorberichten gehoord van ground.news. Dat zou in feite de nieuwsberichten van honderden verschillende nieuwsbronnen consolideren en samenvatten wat er juist aan de hand is en welke accenten worden gelegd door links, midden of rechts. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar het lijkt wel interessant.
satya @nzall18 februari 2025 08:43
Das een mooie, die kende ik niet.
Soldaatje @tedades17 februari 2025 21:25
AI of mens maakt weinig verschil in of je ze kan vertrouwen; vertrouwen komt te voet en het gaat te paard.
MrMonkE @Soldaatje17 februari 2025 21:47
Vertrouwen gaat per filter ;)
Voor YT heb ik een filter die voor allerlei click bait woorden de hele post weghaalt.
Zaken als: will supprise you, will amaze you, you won't believe, You Must See, Must watch, Shocked, DESTROYS, then this happened, until this happened, but it's just, but it's, must see.
Ik heb er duizenden in BlockTube staan maar de meeste zijn dingen die me niet interesseren..

Voor tweakers filter ik Musk, X, Trump en gerucht nieuws items.
Heerlijk.
_Pussycat_ @MrMonkE18 februari 2025 03:54
"DeArrow - Better Titles and Thumbnails" vervangt de spectaculaire titels en screenshots op youtube door saaie samenvattingen. Heerlijk!

Maar het idee bepaalde soorten posts direct weg te gooien is ook niet slecht.
MrMonkE @_Pussycat_18 februari 2025 21:30
Heb ik ook script voor. O-)
litebyte @Soldaatje17 februari 2025 21:54
Het wordt pas leuk als AI...'nieuws' van AI gaat overtikken... :)
digibaro 17 februari 2025 21:13
Er wordt al gewaarschuwd voor een golf aan door AI gegeneerde content die wel eens (kwaliteits) artikelen zou kunnen ondersneeuwen.
mekkieboek @digibaro17 februari 2025 22:33
Zeker omdat het ook gaat over 'titels die goed door Google worden opgepikt'.
Is dat niet een vorm van Algorithm Capture. En daar ook nog eens een algoritme voor gebruiken.
satya @digibaro17 februari 2025 21:26
Frankwatching laat zijn artikelen eerst door ai schrijven om het daarna na te kijken en aanpassen naar zijn eigen idee. Zo'n 85% van de tekst is al in orde. Heeft hij een uitgebreid stuk over geschreven.
DJ Henk @satya18 februari 2025 08:01
Frankwatching is dan ook een marketingblog. In de marketing houden ze wel van gebakken lucht.
satya @DJ Henk18 februari 2025 08:43
Goed gebakken is niets mis mee toch :)
MehHuntah 17 februari 2025 21:59
Zo triest is journalistiek geworden, het doel is dus om teksten te schrijven die goed door google opgepakt kunnen worden, want de ad revenue is waar het allemaal om draait. Dat de mensen die naar je website gaan synthetisch gegenereerde crap voor hun kiezen krijgen interesseert niemand.. Je ziet het ook al op youtube, allemaal AI gegenereerde non-sense om clicks te scoren.
oezie @MehHuntah18 februari 2025 08:36
Zo triest is journalistiek geworden, het doel is dus om teksten te schrijven die goed door google opgepakt kunnen worden, want de ad revenue is waar het allemaal om draait.
Bij de NYTimes zitten bijna alle artikelen achter een pay wall en de app bevat ook weinig ads tussen de artikelen dus dat zal hier wel mee vallen. Ze zullen vast meer abonnees willen aanboren.
strigi @MehHuntah18 februari 2025 09:52
advertisers are adversaries
kimborntobewild 18 februari 2025 02:04
teksten voor sociale media
Men is daar diep gezonken.
clem 18 februari 2025 11:11
Laat ze maar lekker titels en social media posts met AI optimizen. Ik heb straks een AI laag tussen mij en mijn social media en nieuwssites, die voor mij de smurrie en clickbait wegfiltert en alleen hoogwaardige content laat zien. Eventueel nog geaggregeerd vanuit verschillende bronnen. Scheelt mij weer.
panterarosso @clem18 februari 2025 12:57
het is ny times, daar hoef je al niet veel van te verwachten, die hebben vooral veel zzp ers
litebyte @panterarosso18 februari 2025 13:12
Het is een nieuwsmedium met uitstekende onderzoeksjournalistiek - eigen onderzoeksjournalistiek, dus niet van die ingekochte berichten zoals zo vaak bij DPG te vinden zijn.
ISaFeeliN @clem19 februari 2025 07:42
Prachtig hoe de ene AI de de troep van de andere AI tegenhoudt om onze AI gegenereerde timeline schoon te houden, en ondertussen kost het bakken met energie.
JonnyTheG 17 februari 2025 20:23
Voor mijn podcast laat ik whisper het audio bestand omzetten naar tekst. Ai geeft dan een samenvatting en ik laat daarna ChatGPT van de samenvatting een clickbait titel maken. Scheelt enorm veel tijd. Altijd nog even nalezen.
Coolstart @JonnyTheG17 februari 2025 20:54
De samenvattingen van de huidige AI (gtp 4o) vallen mij soms tegen. AI weet natuurlijk niet wat Jij belangrijk vind en waar jij de nadruk op wil leggen.

Om het goed te doen moet ik hele instructies schrijven waardoor ik het vaak zelf nog samenvat en laat herschrijven door AI. Maar dan heb je weer het fenomeen dat AI context mist en af en toe de verkeerde bewoording gebruikt.

Het grote voordeel is dat een AI-herschreven tekst leesbaarder en correcter zijn dan uw eigen teksten. Creatief is dan weer iets anders. De schrijfstijl is vaak te saai voor pakweg een boek of column.

Maar ik begrijp als je een geschreven versie wil van een podcast dat de tijdswinst niet opweegt tegen de voordelen. Zeker als je het zelf naleest. Uw eigen tekst moet je immers ook nalezen en bevat meer fouten dan AI.

Ik ga er vanuit dat NYT hun het model wel heeft aangepast naar hun noden en toepast waar het nuttig is.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 18 februari 2025 06:21]

satya @Coolstart17 februari 2025 21:21
Die schrijfstijl kan men dan weer wat aan doen door je oude stukken te laten analyseren en die om te etten in een persoonlijke stem.

Bijzonder hoe dat uitpakt.
litebyte 17 februari 2025 20:20
'Ai' (algorithms) wordt al jaren door tal van media organisaties gebruikt om o.a. te bepalen wat trending is, welke kernwoorden te gebruiken en vaak al om hele berichten te schrijven.
PolarBear @litebyte18 februari 2025 09:32
Inderdaad met andere woorden wat hier staat, clickbait titels maken.
ijvoorbeeld bij het schrijven van titels die goed door Google worden opgepikt
Sensor55 @PolarBear18 februari 2025 13:42
Exact.

In de meeste kranten staan tegenwoordig ook van die "pakkende" kopjes, dwars door het artikel heen.
Ik heb bij de NRC eens gevraagd of dat niet vervangen kan worden door inhoudelijke subkoppen, waardoor je als lezer kan zien waar het over gaat en je sneller kan bepalen of het lezenswaardig is. Maar dat was "teveel werk".
BartOtten @litebyte18 februari 2025 10:09
Een zekere nieuwssite van DPG doet het ook al lang.

En gebruikt een andere titel voor zoekmachines die door Javascript wordt overschreven.

Waarom dit nieuws is, is me dus een beetje een raadsel.
litebyte @BartOtten18 februari 2025 13:09
Je doelt op nu.nl denk ik? Volgens mij laten ze bijna al hun berichten al controleren door AI voor publicatie, Het aantal spel-, stijl- en schrijffouten is op nu.nl nauwelijks nog te vinden, it in tegen stellnig tot 1-2 jaar geleden. Ook de stijl en zinsopbouw doet vaak erg 'automatisch' overkomen.
Spekkie88 17 februari 2025 20:52
Volgens mij kunnen we het straks beter socAile media noemen, met alle deepfakes en chatgpt posts...

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