Persbureau Reuters wint rechtszaak tegen AI-bedrijf om auteursrechtschendingen

Persbureau Reuters heeft een rechtszaak gewonnen tegen Ross Intelligence om auteursrechtschendingen. Het AI-bedrijf gebruikte zonder toestemming inhoud van Westlaw, de juridische onderzoeksdatabase van Reuters, ten gunste van zijn eigen juridische zoekmachine.

De Amerikaanse rechter oordeelt dat Ross Intelligence zich schuldig heeft gemaakt aan auteursrechtinbreuk door zonder toestemming de inhoud van Westlaw te gebruiken. Het AI-bedrijf had volgens de rechter het beoogde doel om te concurreren met Westlaw door een soortgelijke dienst te ontwikkelen.

Reuters zegt in een reactie aan The Verge dat het tevreden is over het oordeel van de rechter dat de redactionele inhoud van Westlaw niet zonder toestemming mag worden gebruikt en dat het kopiëren van de inhoud niet onder fair use valt. De uitspraak kan belangrijke gevolgen hebben voor andere bedrijven die auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken om AI-modellen te trainen.

De Westlaw-database bevat inhoud van diverse juridische bronnen, waaronder wetten, rechterlijke uitspraken, juridische artikelen en jurisprudentie. Er zijn ook door redacteurs geschreven samenvattingen aanwezig. Westlaw vereist een betaald abonnement van honderden dollars per maand en wordt voornamelijk gebruikt door advocatenkantoren en juridische instellingen.