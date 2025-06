Rechtbank Rotterdam experimenteert met AI voor hulp bij opstellen strafvonnis

De Rechtbank Rotterdam heeft AI ingezet als schrijfhulp bij het opstellen van het strafvonnis. Het is niet duidelijk welke AI-tool hiervoor gebruikt is. De AI zou geen invloed hebben gehad op het nemen van rechterlijke beslissingen. Het gaat om een proef.

Op rechtspraak.nl is te lezen dat AI als proef is ingezet als hulpmiddel bij het opstellen van een concept voor een strafmotivering. In dat onderdeel van het strafvonnis wordt uitgelegd hoe de rechtbank tot een bepaalde straf is gekomen. Directe betrokkenen in de betreffende strafzaak zijn direct na de uitspraak op de hoogte gebracht van het gebruik van AI als schrijfhulp.

Volgens de Rechtspraak heeft de Rotterdamse rechtbank geen privacygevoelige informatie en feiten die herleidbaar zijn tot de zaak en betrokkenen gedeeld met de AI. In plaats daarvan zijn de suggesties en formuleringen van de AI gebaseerd op 'korte algemene feiten en omstandigheden', die 'zorgvuldig beoordeeld en geselecteerd' zijn door de strafrechters en de griffier. Er wordt benadrukt dat er bij het opstellen van de strafmotivering geen beslissingen zijn genomen door de AI.

Hoewel de rechters en de griffier het gebruik van AI in de betreffende zaak positief ervaren hebben, zal het gebruik van 'openbare' AI-tools mogelijk niet vaak worden herhaald. Volgens de Rechtspraak zou de effectiviteit van AI beperkt blijven door de beperkte invoer van informatie wegens privacyredenen. Als alternatief wordt een intern afgeschermd AI-systeem genoemd, dat speciaal voor de Rechtspraak zou worden ontworpen. Alle gepubliceerde strafvonnissen op rechtspraak.nl zouden volgens de betrokken rechters en griffier verzameld kunnen worden in een afgeschermde database en geïntegreerd worden in een beveiligde AI-toepassing. Daardoor zouden strafrechters relevantere en specifiekere informatie kunnen invoeren.

Het is niet voor het eerst dat AI wordt ingezet als hulpmiddel in de Nederlandse rechtspraak. In augustus vorig jaar refereerde een rechter voor het eerst aan het gebruik van ChatGPT. Daarbij vroeg de rechter de chatbot onder andere naar de gemiddelde levensduur van zonnepanelen. De zaak in kwestie draaide om een huiseigenaar die verwachtte minder rendement te halen met zijn zonnepanelen door de plaatsing van een opbouw op het huis van de buurman. De uitspraak in deze zaak werd deels op het antwoord van ChatGPT gebaseerd.