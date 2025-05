Voor het eerst refereert Nederlandse rechter in uitspraak aan gebruik ChatGPT

Voor het eerst lijkt een Nederlandse rechter informatie van ChatGPT te hebben gebruikt in een uitspraak. Een kantonrechter vroeg de AI naar onder andere de gemiddelde levensduur van zonnepanelen en baseerde de uitspraak deels op dat antwoord.

De uitspraak staat inmiddels op rechtspraak.nl. Op die site komt ChatGPT twee keer eerder voor in een uitspraak, maar daarbij gaat het om een inhoudelijke vraag. Het is de eerste keer dat er een uitspraak wordt gepubliceerd waarin een rechter aangeeft ChatGPT te gebruiken om advies in te winnen.

De zaak draait om een geschil tussen twee huiseigenaren. Een van hen liet een opbouw op een huis bouwen, waardoor de buurman minder rendement verwacht te halen op zijn zonnepanelen. De kantonrechter in Gelderland deed in juni uitspraak in die zaak en verwijst daarin naar ChatGPT om de gemiddelde levensduur van zonnepanelen vast te stellen. "De kantonrechter schat, mede met behulp van ChatGPT, de gemiddelde levensduur van zonnepanelen uit 2009 op 25 à 30 jaar; die levensduur wordt daarom hier op 27,5 jaar gesteld."

Daarnaast vroeg de rechter ChatGPT om de huidige gemiddelde prijs per kilowattuur voor elektriciteit vast te stellen. "Uitgaande, wederom mede aan de hand van ChatGPT, van een huidige gemiddelde kWh-prijs van € 0,30 (€ 0,29 tot € 0,34, afhankelijk van het soort contract), bedraagt het rendementsverlies, met een min of meer gelijkblijvende kWh-prijs, daarmee ongeveer € 2250."

Het is niet bekend welke versie van ChatGPT de rechter heeft gebruikt, maar alleen ChatGPT-4o heeft de mogelijkheid realtimedata te verzamelen over energieprijzen. De rechter zegt ook niet welke prompt is ingegeven voor de zoekopdracht.

Het is, in ieder geval voor zover bekend, de eerste keer dat een Nederlandse rechter gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om een uitspraak op te baseren. Dat betekent niet automatisch dat het echt de eerste keer is, zegt ook een woordvoerder van de rechtbank. "Het is zeker de eerste keer dat het transparant in een uitspraak staat." Het kan dus zijn dat ChatGPT ook voor eerdere uitspraken is ingezet, maar dat een rechter dat niet zo in een vonnis benoemt. Ook verschijnen niet alle gerechtelijke uitspraken op rechtspraak.nl.