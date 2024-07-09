OM eist 3,5 jaar cel tegen Nederlandse maker van 'multifunctionele phishingtool'

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist 3,5 jaar celstraf tegen een 26-jarige verdachte uit Assen die een 'multifunctionele cybercrimetool voor phishingaanvallen' ontwikkelde. Het OM noemt de tool een 'Zwitsers zakmes' om inloggegevens van slachtoffers te stelen.

De verdachte gebruikte volgens de aanklager de gestolen inloggegevens van 1700 mensen om onder meer cryptovaluta te stelen en door te sluizen naar 650 verschillende cryptowallets. Via webshopaccounts van slachtoffers kocht hij vervolgens dure producten. Door hun e-mailadres ook te misbruiken, kon hij eventuele bevestigingsmails of aanmaningen van onbetaalde facturen verwijderen, zo claimt het OM. Om pakketten op te halen is soms een identificatiebewijs nodig, dat hij volgens de aanklagers vervalste. Hij maakt zich daarmee mogelijk ook schuldig aan identiteitsfraude.

De zaak kwam volgens het OM aan het licht nadat enkele bedrijven aangifte deden en informatie met de politie deelden. Het rechtsorgaan noemt een hostingbedrijf uit Zwolle en een uitbater van een parkeerapp. Tegelijkertijd zou uit het dossier van de zaak blijken dat meerdere bedrijven geen melding van datadiefstal maakten en de cyberaanval daarmee 'onder de mat' zouden hebben geveegd.