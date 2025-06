Microsoft Sway wordt misbruikt in grootschalige phishingcampagne met QR-codes

Cybercriminelen zetten Microsoft Sway in bij een grootschalige phishingcampagne met QR-codes. De cloudgebaseerde tool wordt ingezet om websites te maken waar Microsoft 365-gebruikers worden verleid om hun inloggegevens in te vullen.

Microsoft Sway is een cloudgebaseerde tool waarmee gebruikers onder meer interactieve rapporten, presentaties en nieuwsbrieven kunnen maken. Netskope Threat Labs ontdekte in juli dit jaar echter dat de tool plotseling veel wordt ingezet om phishingpagina's te maken, schrijft Bleeping Computer. Deze aanvalsmethode zou zelfs tweeduizend keer vaker zijn gedetecteerd.

Potentiële slachtoffers krijgen een e-mail met een link naar phishingpagina's die worden gehost op het sway.cloud.microsoft-domein. Daar worden ze aangemoedigd een QR-code te scannen, die naar andere malafide websites leidt. De criminelen gebruiken QR-codes, omdat het eigenlijk een afbeelding is en antivirusprogramma's voor e-mails vaak alleen teksten controleren.

Slachtoffers worden bovendien veelal aangemoedigd die code met een mobiel apparaat te scannen. "Aangezien de beveiligingsmaatregelen op mobiele apparaten, zeker die op persoonlijke telefoons, vaak niet zo streng zijn als die op laptops en desktops, zijn slachtoffers kwetsbaarder voor misbruik", aldus de beveiligingsonderzoekers.

Aanvallers gebruiken daarnaast een techniek genaamd 'transparant phishing'. Daarbij wordt een slachtoffer ingelogd op een legitieme website, terwijl de criminelen de inloggegevens en codes voor multifactorauthenticatie stelen. De criminelen richten zich met hun aanvallen met name op slachtoffers in Azië en Noord-Amerika. Hun doelwitten werken vooral in de tech-, productie- en financiële sector.