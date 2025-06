OpenAI en Google vragen regering VS om copyright niet te laten gelden voor AI

OpenAI en Google hebben de Amerikaanse regering gevraagd om het trainen van AI-modellen op auteursrechtelijk beschermd materiaal toe te staan. Volgens de bedrijven moet AI-training onder fair use vallen, zodat Amerika marktleider op het gebied van AI blijft.

In zijn voorstel zegt OpenAI dat Amerikaanse AI-modellen moeten kunnen leren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De ChatGPT-maker stelt dat Chinese AI-modellen vrijelijk getraind kunnen worden met beschermd materiaal, waardoor Amerikaanse AI-bedrijven dreigen achter te lopen op China. Volgens OpenAI is het in belang van de nationale veiligheid om de fairuseregels te laten gelden voor AI-training, omdat 'democratische modellen' de 'AI-race' anders verliezen.

OpenAI uit in zijn brief verder kritiek op het Chinese DeepSeek. Volgens de AI-reus wordt zijn concurrent bestuurd door de Chinese overheid en moet deze gebruikersdata delen met de CCP. Hierdoor zou DeepSeek een gevaar vormen voor Amerikanen. OpenAI roept de regering op om dergelijke Chinese AI-modellen die de privacy van gebruikers schenden en een veiligheidsrisico vormen, te verbieden.

Google stelt ook voor om AI-training te zien als een vorm van fair use en om tekst- en datamining van openbaar beschikbare, auteursrechtelijk beschermde bronnen toe te staan. Volgens het bedrijf zorgt dat niet voor een 'significante impact' op rechthebbenden en hoeven AI-bedrijven daardoor geen tijdrovende overeenkomsten te sluiten met deze partijen. Toegang tot dergelijke gegevens is noodzakelijk om toonaangevende modellen te kunnen ontwikkelen, beweert Google.

De bedrijven willen dat deze suggesties onderdeel worden van het aankomende Amerikaanse 'AI Action Plan'. Trump tekende in januari een decreet om een plan op te tuigen waarmee de 'wereldwijde AI-dominantie van Amerika' wordt versterkt. De regering wil hiermee onder meer voorkomen dat 'onnodig zware eisen' de AI-innovatie van private bedrijven belemmert.

Trump draaide op zijn eerste dag als president al een decreet van Biden terug dat AI-ontwikkelaars verplichtte om veiligheidstests met de overheid te delen voordat nieuwe technologie voor het publiek beschikbaar kwam. De regering heeft donderdag zestien grote AI-bedrijven gevraagd om bewijs dat de regering-Biden ze onder druk heeft gezet om hun AI-modellen te 'censureren'. Volgens de overheid probeerde Biden 'schadelijke vooroordelen' en 'algoritmische discriminatie' tegen te gaan, maar zorgde dat ervoor dat de vrijheid van meningsuiting van Amerikanen in het geding kwam.