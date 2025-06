Noyb dient klacht in over ChatGPT wegens valse beschuldigingen over kindermoord

Privacyorganisatie noyb heeft in Noorwegen een klacht ingediend over OpenAI, de maker van ChatGPT. ChatGPT kan 'hallucineren' en foutieve informatie geven, wat volgens noyb tegen de privacywet AVG in gaat.

"ChatGPT heeft mensen in het verleden ten onrechte beschuldigd van corruptie, kindermisbruik of zelfs moord", zegt noyb op zijn website. Een zo'n geval is nu de directe aanleiding voor de klacht van noyb. Het gaat om een Noorse man die ChatGPT vroeg wat het over hem wist. ChatGPT reageerde met een nepverhaal. ChatGPT stelde dat de man twee van zijn kinderen heeft vermoord en geprobeerd heeft ook zijn derde kind te vermoorden. Hij zou vervolgens veroordeeld zijn tot 21 jaar gevangenisstraf.

Het verhaal bevatte echter ook delen die wel klopten, zoals de namen en het geslacht van de kinderen en de naam van de stad waar hij woont. Die mix van herleidbare persoonlijke informatie en valse informatie is volgens noyb een duidelijke schending van de AVG. Volgens de privacywet moeten bedrijven ervoor zorgen dat de persoonlijke data die zij over individuen produceren accuraat is, aldus noyb.

Dat ChatGPT en andere taalmodellen kunnen hallucineren is al langer bekend. Critici waarschuwen daar al sinds het begin over. Chatbots als ChatGPT laten daarom een disclaimer zien aan gebruikers, waarin gewaarschuwd wordt dat de chatbot fouten kan maken. Volgens noyb-advocaat Joakim Söderberg is dat echter niet voldoende. "Je kunt niet zomaar valse informatie verspreiden en onderaan een kleine disclaimer toevoegen waarin staat dat alles wat je hebt gezegd misschien niet waar is", zegt hij. "De AVG is duidelijk. Persoonlijke data moet accuraat zijn. Als dat niet zo is, hebben gebruikers het recht om de informatie te laten wijzigen, zodat deze wel de waarheid weergeeft."

Noyb vraagt de Noorse toezichthouder nu om OpenAI te dwingen om de valse informatie te verwijderen. Ook moet OpenAI gedwongen worden om zijn model te verfijnen, om onjuiste resultaten met betrekking tot de klager te elimineren. Verder wil noyb dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Noorse man beperkt wordt en dat OpenAI een boete krijgt. AVG-boetes kunnen oplopen tot maximaal vier procent van de wereldwijde omzet.

Noyb diende vorig jaar ook een AVG-klacht in over OpenAI. Ook bij die zaak ging het om de 'hallucinaties' van ChatGPT en het onvermogen voor de chatbot om verkeerde informatie over individuen te corrigeren. In dat geval ging het om de persoonlijke gegevens van een niet nader genoemd 'publiek figuur', van wie herhaaldelijk de verkeerde verjaardag werd aangegeven.