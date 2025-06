Videokaartprijzen AMD en Nvidia dalen doordat voorraadsituatie sterk verbetert

De voorraadsituatie van videokaarten verbetert de voorbije weken sterk. Dat blijkt uit data van de Tweakers Pricewatch. In een maand tijd vertienvoudigde het aantal videokaartmodellen dat winkels op voorraad hadden, en de prijzen van de meeste kaarten dalen gestaag.

Voor deze analyse hebben we gebruikgemaakt van prijs- en voorraaddata uit de Tweakers Pricewatch. Hoeveel kaarten van een individueel model er op voorraad zijn, communiceren winkels meestal niet. Daarom hebben we gekeken naar het aantal winkels dat een videokaartmodel (bijvoorbeeld Gigabyte RTX 5070 Eagle) binnen drie dagen kon leveren, en dat voor ieder model (bijvoorbeeld ASUS, MSI, etc.) op basis van een bepaalde gpu (bv. RTX 5070) bij elkaar opgeteld. De afgelopen weken hebben we steeds op een vast peilmoment de voorraden en prijzen vastgelegd.

In februari waren alleen de RTX 5070 Ti, RTX 5080 en RTX 5090 beschikbaar. Het aantal modellen dat winkels in totaal op voorraad hadden, lag toen in de tientallen. Begin maart gingen ook de nieuwe Radeons in de verkoop, waardoor het aantal modellen steeg naar 139 stuks. Sindsdien is het aantal videokaartmodellen op voorraad nog eens tweeënhalf keer zo groot geworden; vanochtend telden we er om precies te zijn 367.

Als we kijken naar de verdeling tussen de verschillende gpu's, is AMD verantwoordelijk voor bijna 40 procent van het aantal modellen op voorraad. We durven wel te stellen dat het percentage van het daadwerkelijke aantal kaarten nog hoger zal liggen, omdat er van de AMD-videokaarten meestal meer stuks op voorraad zijn. Bij Nvidia is de RTX 5070 het best beschikbaar, en de RTX 5090 het minst goed.

Prijsontwikkeling van Nvidia GeForce-gpu's

Met de stijgende voorraden dalen ook de prijzen. De verkrijgbaarheid van de RTX 5090 bleef lange tijd zeer slecht, en als er voorraad was, was dat tegen absurde prijzen van soms meer dan het dubbele van de introductieprijs van 2369 euro. De RTX 5090 is nu al enkele weken achtereen uit voorraad leverbaar, en de laagste prijzen naderen langzaamaan de 3000 euro.

De RTX 5080 werd tegelijk uitgebracht, maar was vanaf het begin al beter leverbaar. De mediaanprijs (de prijs van de middelste kaart, zodat extreme uitschieters geen invloed hebben) daalde de afgelopen vijf weken van 2149 naar 1689 euro, oftewel met meer dan 20 procent. De laagste prijs stagneert de laatste weken iets onder de 1600 euro, wat nog altijd flink meer is dan de introductieprijs van 1190 euro. Ook bij de RTX 5070 Ti zien we een gestaag dalende prijstrend.

De RTX 5070 is de nieuwste toevoeging aan Nvidia's RTX 50-serie. In slechts twee weken tijd is er al tweehonderd euro van de mediaanprijs afgegaan, en er is op het moment van schrijven zelfs een kaart leverbaar voor de introductieprijs van 654 euro. Inmiddels zijn de adviesprijzen vanuit Nvidia overigens naar beneden bijgesteld ten opzichte van de genoemde introductieprijzen, van enkele tientjes tot meer dan 100 euro op de RTX 5090.

Prijsontwikkeling van AMD Radeon-gpu's

De Radeon RX 9070 XT was op zijn releasedag, in gelimiteerde oplages, te krijgen voor de adviesprijs van 695 euro. In de praktijk was de kaart vaak fors duurder, zeker de iets luxere modellen met een lichte overklok en betere koelers. Dat zie je goed aan de mediaanprijs, die de afgelopen twee weken met enkele tientjes per week is gedaald. Inmiddels koop je een 9070 XT uit voorraad vanaf 800 euro, wat dus nog een dikke honderd euro boven de adviesprijs is.

Voor de RX 9070 non-XT geldt grotendeels hetzelfde verhaal, al gaat de prijsdaling minder hard. Met een laagste prijs van 699 euro is het verschil tussen de adviesprijs en de daadwerkelijke prijs wel al veel kleiner dan bij de 9070 XT.

Nieuwe voorraden voor msrp

Tweakers publiceerde vorige week nog een achtergrondartikel over het verloop van de RX 9070-release, waarin werd onderzocht hoe het komt dat AMD's nieuwe videokaarten ondanks ruime voorraden toch niet verkrijgbaar zijn voor de adviesprijzen. Daarin bevestigden diverse winkels dat AMD werkt aan nieuwe compensaties om RX 9070 (XT)-kaarten voor de adviesprijs te kunnen verkopen.

Levertijden en prijzen worden op het forum besproken in topics voor Nvidia en AMD. In het Nvidia-topic kwamen de afgelopen dagen ook meldingen voorbij van onder meer een RTX 5070 Ti, RTX 5080 en RTX 5090 van Gigabyte die kortstondig voor hun adviesprijs te koop waren. Die fabrikant bevestigt aan Tweakers dat het 'probeert' kaarten beschikbaar te stellen voor msrp door samen te werken met winkels.