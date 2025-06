AMD-topvrouw Lisa Su: RX 9070 XT breekt verkooprecords in eerste week

AMD-topvrouw Lisa Su heeft in een gesprek met Tony Yu, algemeen directeur bij ASUS China, bekendgemaakt dat de Radeon RX 9070 XT in de eerste week na de release tien keer meer is verkocht dan het vorige bestverkopende model uit eerdere generaties.

"De 9070 XT is een fantastisch succes geworden. Het is verreweg de bestverkopende kaart uit alle AMD Radeon-generaties in de eerste week, met tien keer meer verkopen dan eerdere generaties”, zegt Su tijdens het interview. Ze zegt ook dat AMD de productie van de 9070 XT verhoogt om aan de vraag te voldoen. De AMD-ceo sprak alleen over de XT-variant en zei niets over de verkoopcijfers van de reguliere 9070.

De Radeon RX 9070 XT en de reguliere RX 9070 werden beide uitgebracht op 6 maart 2025. Beide kaarten zijn gericht op de middenklassemarkt, waarbij de RX 9070 XT concurreert met de Nvidia RTX 5070 Ti en de RX 9070 met de RTX 5070.