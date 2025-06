Europees Parlement en Europese Raad eens over wetgeving digitaal rijbewijs

Het Europees Parlement en de Europese Raad zijn het voorlopig eens over de wetgeving rond het digitaal rijbewijs. Onder de wetgeving moeten nieuwe bestuurders ook geleerd worden hoe ze hun telefoon 'veilig' kunnen gebruiken tijdens het rijden.

Het is de bedoeling dat het Europese digitale rijbewijs wordt bewaard in een voor de EU ontwikkelde wallet op de smartphone, meldt het Europees Parlement. Vorig jaar werd er door het Parlement gestemd voor de invoering van deze wallet. Het blijft mogelijk om een fysiek rijbewijs aan te vragen en het gebruik van de digitale portemonnee is niet verplicht. Het rijbewijs voor auto's en motors blijft 15 jaar gelden. Als de lidstaat toestaat dat het rijbewijs ook als identiteitsbewijs wordt gebruikt, geldt deze echter 10 jaar, zoals in Nederland.

Daarnaast moeten nieuwe bestuurders tijdens hun lesperiode hebben geleerd over 'het veilig gebruik van de telefoon tijdens het rijden, rekening houden met dode hoeken, rijhulpsystemen, het veilig openen van deuren, rijden in de sneeuw en met een glad wegdek'.

De voorlopige deal moet nog worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad. Als dat is gebeurd, dan krijgen lidstaten vier jaar de tijd om de implementatie van de nieuwe regels voor te bereiden. Er wordt sinds 2023 gewerkt aan een Europees digitaal rijbewijs. Hiermee wil de Europese Commissie de handhaving van verkeersregels binnen de EU verbeteren.