Nu AMD zijn nieuwe Radeon-videokaarten heeft uitgebracht, is het tijd voor een round-up van de RX 9070. De eerste modellen waarmee wij aan de slag konden zijn de ASUS TUF Gaming, de ASRock Steel Legend, de Gigabyte Gaming OC en de PowerColor Hellhound. In deze round-up vergelijken we de RX 9070's onderling, net zoals we in andere round-ups modellen met dezelfde gpu primair onderling vergelijken. Op een later moment, als er meer RX 9070's beschikbaar zijn om te testen, zullen we dit artikel uiteraard nog uitbreiden.

In onze review van de RX 9070 en 9070 XT kwamen we tot de conclusie dat de RX 9070 goed concurreert met de RTX 5070, met gemiddeld 6 tot 7 procent betere prestaties in rasterisation tegen een 15 euro lagere adviesprijs. In die adviesprijs zit wel een probleem, want momenteel wordt deze bij lange na niet gehaald in de praktijk. AMD noemt een adviesprijs van 639 euro voor de RX 9070, maar brengt zelf geen referentiekaart uit om deze prijs te waarborgen. Boardpartners vragen voor hun eigen versies meer geld en ook webshops hanteren flink hogere prijzen dan het kleine aantal kaarten dat op de dag van introductie kortstondig voor de adviesprijs werd getoond. Tweakers heeft een achtergrondartikel gepubliceerd over hoe de introductie van de RX 9070-serie zo heeft kunnen verlopen, op basis van informatie die Tweakers heeft vergaard bij fabrikanten en winkels.

RX 9070-specificaties

De RX 9070 heeft de grotendeels ingeschakelde Navi 48-gpu met 56 compute-units en 3584 streamprocessors. Ondanks het lagere aantal rekenkernen is het aantal rops met 128 stuks wél gelijk aan dat van de RX 9070 XT. De boostkloksnelheid bedraagt 2540MHz en de tdp komt uit op 220 watt. De RX 9070 beschikt net als zijn grotere broer over 16GB GDDR6-geheugen dat op 20Gbps werkt en gekoppeld is aan een 256bit-geheugenbus. De totale geheugenbandbreedte komt daarmee op beide kaarten uit op 640GB per seconde. Navi 48 heeft 64MB Infinity Cache aan boord, die ook op de RX 9070 volledig actief is. De RX 9000-serie is AMD’s eerste reeks videokaarten met ondersteuning voor PCI Express 5.0; daarvoor geschikte processors en moederborden zijn al geruime tijd beschikbaar.