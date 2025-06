DuckDuckGo haalt AI-functie uit bèta, gratis en zonder account bruikbaar

Zoekmachine DuckDuckGo heeft zijn AI-functie Duck.AI uit bèta gehaald. Het chatten met chatbots en het krijgen van AI-antwoorden in de zoekmachine is gratis en zonder in te loggen bruikbaar, zo zegt het bedrijf.

Als gebruikers dat willen, zal in ongeveer 20 procent van de zoekopdrachten een AI-antwoord komen, meldt DuckDuckGo. Ook is er een mogelijkheid om met chatbots te kletsen via de url Duck.AI. Die maakt momenteel gebruik van GPT-4o mini van OpenAI, een model dat ook bij het bedrijf zelf gratis en zonder in te loggen te gebruiken is. Ook zijn andere modellen bruikbaar zoals Mistral 3, Meta Llama 3.3 en Anthropic Claude 3 Haiku.

DuckDuckGo wil steeds meer zoekopdrachten voorzien van AI-antwoorden, ook als dat minder voor de hand lijkt te liggen. Het bedrijf zegt zich te laten leiden door feedback van gebruikers. Het is onbekend wat de impact van de AI-antwoorden is op het internetverkeer dat de zoekmachine stuurt naar sites die hij heeft geïndexeerd en waarvandaan de antwoorden komen.