"Wachtwoordmanager 1Password kan codes of wachtwoorden tonen op basis van locatie."

Wachtwoordmanager 1Password heeft een functie gekregen om een locatie toe te voegen aan een entry, zoals een wachtwoord of code. Vervolgens kan de app die tonen als de gebruiker dicht bij die locatie is.

1Password op basis van locatie

Het idee kwam naar boven tijdens een hackathon, zegt 1Password. Het gebruik van de functie vereist enkele stappen. Zo is het nodig om de coördinaten van de exacte locatie te kopiëren en te plakken in een invoerveld van de app. Vervolgens moeten gebruikers een Nearby-tabblad handmatig toevoegen aan het homescreen van de app, waarin entry's te vinden zijn met een locatie dichtbij.

De functie werkt op het apparaat en de verwerking gebeurt alleen lokaal: 1Password zegt de locatie van gebruikers niet bij te houden. Ook werkgevers die 1Password verstrekken aan werknemers kunnen locatiegegevens niet inzien. Het bedrijf denkt dat gebruikers de functie gaan inzetten voor bijvoorbeeld wifi bij iemand thuis, de codes van kluisjes in een sportschool of voor codes van alarmsystemen in gebouwen.