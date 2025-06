Kuo: eerste foldable van Apple lijkt op Galaxy Z Fold, wordt 9mm dik

De eerste vouwbare telefoon van Apple wordt een 'bookstyle'-foldable met een scherm van 7,8" aan de binnenkant en een 5,5"-display aan de buitenkant, zo zegt analist Ming-Chi Kuo. De telefoon moet over anderhalf jaar uitkomen.

De telefoon wordt ongeveer 4,5mm tot 4,8mm dik in geopende stand en komt uit tussen de 9 en 9,5mm in gesloten stand, claimt Kuo. De analist heeft vaak juiste informatie gepubliceerd over onaangekondigde Apple-producten, maar zijn informatie is niet altijd correct gebleken. Authenticeren gebeurt volgens Kuo net als bij de Z Fold met een vingerafdrukscanner aan de zijkant van het apparaat. Face ID is niet bruikbaar, omdat die voorop en binnenin zou moeten zitten. Daarom grijpt Apple terug op Touch ID.

Apple zou de telefoon vooral willen richten op AI. Er zullen daarvoor twee camera's aan de achterkant zitten, net als bij de iPhone 16 en gelijksoortige modellen. Er komen frontcamera's aan de voorkant van het apparaat en aan de binnenkant.

Apple zou een prijs willen rekenen van minimaal 2000 dollar, of misschien wel 2500 dollar. Dat is niet gek veel hoger dan de prijzen voor gelijksoortige vouwbare smartphones van andere merken, die veelal tussen 1500 en 2000 dollar vragen. De telefoon zou eind 2026 moeten uitkomen.

