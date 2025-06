Directeuren HP, Qualcomm en Intel gaan met Trump praten over gevolgen beleid

De directeuren van onder meer HP, Qualcomm en Intel gaan maandag praten met de Amerikaanse president Donald Trump over de gevolgen van diens beleid op grote techbedrijven. Zo komen er onder meer importheffingen en exportrestricties en die kunnen beide grote gevolgen hebben.

De bedrijven gaan met Trump om tafel om te praten over de importheffingen, die onder meer in China geproduceerde hardware duurder maken voor de bedrijven om te importeren, meldt Bloomberg. Ook willen ze weten welke exportrestricties er kunnen gaan komen. Het beleid van Trump raakt ook veel grote techbedrijven. Het is onbekend wat de bedrijven uit de bespreking willen halen.

Door de importheffingen moeten Amerikaanse bedrijven als zij goederen uit China krijgen extra betalen aan de overheid van de VS. Dat maakt de inkoop daarvan voor hen duurder. Ook komen er mogelijk meer exportrestricties op bijvoorbeeld hardware, iets dat de bedrijven kan treffen omdat ze veel buitenlandse klanten hebben. Trump wil vooral dat de bedrijven steeds meer produceren in eigen land. HP heeft bevestigd maandag aanwezig te zijn, de andere bedrijven laten er verder niets over los.