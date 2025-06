AI-chatbot Claude krijgt functie om op internet te zoeken

Claude 3.7 Sonnet krijgt een functie om op internet te zoeken. Vooralsnog is die alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en voor betalende klanten. Later moet zoeken met Claude beschikbaar komen in meer landen.

Het is vooralsnog een 'feature preview' die klanten kunnen aanzetten in de instellingen, meldt Anthropic. Het bedrijf zegt erbij dat de functie ook voor gebruikers van zijn gratis dienst beschikbaar zal komen. Wanneer dat gebeurt en wanneer klanten in andere landen de functie kunnen gebruiken, is onbekend. Veel andere AI-chatbots hebben de mogelijkheid om het internet te doorzoeken al veel langer.