Anthropic brengt Claude 3.7 Sonnet uit

Anthropic heeft zijn nieuwste AI-model uitgebracht: Claude 3.7 Sonnet. Naast de standaardmodus heeft het model een 'extended thinking mode' waarbij het stapsgewijs redeneert en dit zichtbaar maakt voor gebruikers.

Claude 3.7 Sonnet is per direct beschikbaar via alle Claude-abonnementen, de Anthropic-api, Amazon Bedrock en Google Cloud Vertex AI. Extended thinking mode is niet beschikbaar voor de gratis versie. Anders dan bij andere llm’s, zegt Anthropic dat de redeneermodus geen apart model is en zit ingebakken in Claude 3.7 Sonnet. Api-gebruikers krijgen gedetailleerde controle over de denktijd van het model, waarmee ze kunnen bepalen hoeveel tokens het model mag gebruiken om te redeneren. In benchmarktests presteert Claude 3.7 Sonnet volgens Anthropic beter dan concurrerende modellen op swe-bench Verified en tau-bench, twee frameworks die de capaciteiten van AI-modellen testen op real-world softwareproblemen en complexe taken.

Gelijktijdig introduceert Anthropic ook Claude Code als beperkte onderzoekspreview. Deze tool stelt ontwikkelaars in staat om programmeertaken rechtstreeks vanuit hun terminal aan Claude te delegeren. Naast deze releases heeft Anthropic ook de GitHub-integratie op het Claude.ai-platform uitgebreid naar alle abonnementen. Ontwikkelaars kunnen daardoor hun coderepository's direct verbinden met Claude.