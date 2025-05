Microsoft zet AI-functies in Paint en Kladblok achter abonnement

Microsoft lijkt verschillende AI-functies in Paint en Kladblok alleen nog beschikbaar te maken voor abonnees met een betaald Microsoft 365-abonnement. PCWorld merkt op dat sommige functies niet meer werken, terwijl andere functies nog wel beschikbaar zijn.

PCWorld schrijft dat enkele functies in Kladblok niet meer beschikbaar zijn voor niet-ingelogde gebruikers of voor gebruikers die wel zijn ingelogd maar geen actief Microsoft 365-abonnement hebben. Het gaat om functies die Microsoft eind 2024 uitbracht voor zowel Paint als Kladblok. Die zijn alleen nog te gebruiken voor Windows Insiders.

Kladblok heeft onder andere een functie die zinnen kan herformuleren en de toon en lengte ervan kan aanpassen. In januari kwam er een functie uit waarmee Kladblok inhoud van een tekst kan samenvatten. Voor tekenprogramma Paint kwam er eind 2024 een generative-fillfunctie uit waarmee gebruikers, vergelijkbaar met Photoshop, elementen kunnen toevoegen aan afbeeldingen. Ook kwam er een functie beschikbaar waarmee elementen kunnen worden verwijderd. Er zit ook een beeldgenerator in de app waarmee gebruikers op basis van een prompt afbeeldingen kunnen maken. Deze is gebaseerd op DALL-E.

Die AI-functies werken op basis van Copilot. Microsoft lijkt deze nu alleen nog aan te bieden voor betalende abonnees. Het gaat in Kladblok om de functies om tekst te herschrijven of in te korten en om alternatieve teksten te schrijven met een alternatieve schrijfstijl. In Paint gaat het om de beeldgenerator, maar PCWorld merkt op dat de functie om bijvoorbeeld achtergronden te verwijderen nog wel werkt.