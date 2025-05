Microsoft erkent: advertentiedienst plaatst cookies zonder toestemming om winst

Microsoft heeft erkend dat zijn Xandr-advertentiedienst zonder toestemming cookies heeft geplaatst bij gebruikers. Dat zei het bedrijf tijdens een rechtszaak die door een Nederlander werd aangespannen. Het plaatsen met toestemming zou het verdienmodel aantasten, zegt Microsoft.

Microsoft beweerde tegen de rechtbank in Amsterdam in eerste instantie dat het niet mogelijk was om eerst toestemming te vragen voor een clid- of Clarity ID-cookie, maar kwam daar later op terug. "Ter zitting hebben gedaagden dat uiteindelijk ook erkend door te verklaren dat het technisch mogelijk is om de trackingcookies waar het hier om gaat pas te plaatsen nadat de gebruiker toestemming heeft gegeven, maar dat gedaagden ervoor kiezen om dit niet doen", aldus de rechter. "Het willens en wetens niet nakomen van de wettelijke toestemmingsverplichting omdat nakoming, kort gezegd, het verdienmodel zou aantasten, is geen rechtens te beschermen belang."

Het 'clid'-cookie hoort bij de Clarity-dienst die analytische gegevens verzamelt van websitebezoekers. Microsoft-dochterdienst Xandr erkende dat het de cookie plaatste voordat duidelijk was of een gebruiker toestemming kon geven, blijkt uit de uitspraak. "Gedaagden beschrijven dat zij na de cookie call de trackingcookie ‘automatisch’ plaatsen en uitlezen en daarna pas controleren of toestemming is gegeven; is dat niet het geval dan zullen zij geen gebruik maken van de cookie-informatie, aldus gedaagden. Deze werkwijze is niet in overeenstemming met de regels (...), die toestemming vereisen vóórdat de cookie wordt geplaatst, en werkt dus stelselmatige schending van deze regels in de hand." Bovendien checken concurrerende diensten wél of er toestemming is.

De rechtbank wees de twee eisers een schadevergoeding toe van 500 euro per geplaatst cookie zonder toestemming of 1000 euro per dag, met een maximum per persoon van 50.000 euro. De zaak diende in december, de uitspraak was woensdag.

Xandr is een advertentieverkoopplatform dat geautomatiseerd advertentieslots verkoopt aan bedrijven die gerichte advertenties willen plaatsen. Onder meer DPG Media en sinds kort Tweakers gebruiken Xandr in combinatie met eigen tooling van DPG Media. Clarity is voor zover bekend niet in gebruik bij DPG.