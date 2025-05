De Japanse autofabrikanten Honda en Nissan gaan toch niet fuseren, zo hebben zij bekendgemaakt. Er liepen gesprekken voor een fusie, maar uiteindelijk kwamen de autofabrikanten er niet uit.

Honda, Nissan en Mitsubishi blijven wel samenwerken op het gebied van elektrische auto's, zeggen de fabrikanten. Het korte statement zegt niet waarom de fabrikanten de gesprekken hebben afgebroken. Honda en Nissan waren al aan het praten sinds augustus en in december kwam daar Mitsubishi bij.

Volgens The New York Times waren mensen van Honda bezorgd over de financiële situatie van Nissan. Waar eerst het plan was om een holding op te richten met beide merken eronder, wilde in een later stadium Honda Nissan inlijven. Nissan ging daarmee niet akkoord, zo schrijft de krant.