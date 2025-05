EU-regels rond cookiewalls wijzigen voorlopig niet na intrekken wetsvoorstel

De Europese Commissie heeft het wetsvoorstel voor een nieuwe ePrivacy-verordening ingetrokken. Dat voorstel had onder meer moeten leiden tot nieuwe regels rond het gebruik van cookies op websites.

Er is geen overeenstemming in zicht over de exacte wetstekst, zo zegt de Commissie. Er is in totaal ongeveer tien jaar overlegd over het wetsvoorstel, dat onder meer de regels over cookies, metadata en internetmarketing had moeten moderniseren. De huidige richtlijn, die nu van kracht blijft, stamt uit 2002.

Onder meer privacyactivist Max Schrems verwelkomt het terugtrekken van de wetgeving, zegt hij tegen Heise. Hij denkt dat delen van de wetgeving zullen terugkomen als individuele regels. Het is onbekend hoe dat er dan uit zal gaan zien.