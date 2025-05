Baidu maakt chatbot Ernie gratis vanaf april

De Chinese techgigant Baidu maakt zijn AI-chatbot Ernie vanaf april gratis. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De lagere kosten zouden de reden zijn om de betaalde dienst vanaf dan kosteloos aan te bieden.

Ernie is dan gratis op desktop en via de app, meldt Baidu volgens Reuters. Dat kost nu nog 60 yuan per maand, omgerekend ongeveer 7,80 euro. De kosten voor het aanbieden van de chatapp zijn nu lager en bovendien is er meer concurrentie gekomen in China. Zo kwam vorige maand DeepSeek R1 beschikbaar. Veel AI-bedrijven hebben prijzen verlaagd of modellen kosteloos beschikbaar gemaakt in reactie daarop. Ernie heeft meer dan 300 miljoen gebruikers.