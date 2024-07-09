Noyb: Microsofts adplatform Xandr overtreedt AVG met weigering dataverzoeken

De Oostenrijkse privacystichting noyb heeft een AVG-klacht ingediend tegen advertentieverkoopplatform Xandr, een dochterbedrijf van Microsoft. Volgens de stichting weigerde het bedrijf in 2022 ten onrechte alle verzoeken van individuele Europeanen om inzage.

Volgens de privacystichting weigerde het advertentieplatform in 2022 alle individuele verzoeken van Europeanen om inzage in hun gegevens. Dat waren er net geen 1300, blijkt ook uit een eigen rapportpagina van Xandr. Naar eigen zeggen wist het advertentieplatform gemiddeld binnen twee werkdagen te reageren op dergelijke verzoeken van Europeanen. Het bedrijf kreeg in dezelfde periode ook 660 verzoeken tot verwijdering van gegevens van Europeanen. Opnieuw werden alle verzoeken gemiddeld binnen twee werkdagen afgewezen.

Volgens Xandr worden inzage- en verwijderverzoeken geweigerd als het bedrijf niet kan vaststellen wie de aanvrager daarvan is. Hiervoor beroept het bedrijf zich op de manier waarop persoonseigenschappen worden opgeslagen, namelijk onder 'pseudoniemen', waardoor de identiteit van een aanvrager kennelijk in heel 2022 niet gekoppeld kon worden aan de profielen in het systeem.

Bedrijven moeten in de Europese Unie onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming op verzoek van Europeanen inzage geven in de gegevens die van hen zijn verzameld en opgeslagen. Burgers in de EU moeten daarnaast kunnen verzoeken om verzamelde gegevens te verwijderen. Volgens noyb handelt Xandr in strijd met de AVG. Daarom heeft de stichting namens een burger uit Italië een klacht ingediend bij de Italiaanse privacytoezichthouder GPDP. De stichting eist een administratieve boete voor Xandr ter hoogte van vier procent van de jaaromzet van het bedrijf.

Naast het weigeren van alle dataverzoeken zou Xandr de AVG overtreden door zeer tegenstrijdige informatie over Europeanen op te slaan en deze gegevens te gebruiken om gerichte advertenties aan bedrijven te verkopen. Onder de AVG moet opgeslagen informatie 'accuraat' zijn volgens noyb, dat schrijft: "Xandr lijkt een aanfluiting te maken van het concept gericht adverteren." Het advertentieplatform zou de persoon die centraal staat in de aanklacht, beschrijven als zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel werkloos als werkend en met uiteenlopende salarissen, en categoriseren in zes verschillende leeftijdscategorieën. Dit baseert de stichting op gegevens die ze opvroeg bij databroker emetriq, die gegevens doorverkoopt aan Xandr.

Xandr is een advertentieverkoopplatform dat geautomatiseerd advertentieslots verkoopt aan bedrijven die gerichte advertenties willen plaatsen. Daarvoor verzamelt het bedrijf eigenschappen van individuele gebruikers, waaronder volgens noyb geslacht, gezondheid, seksuele geaardheid, meningen over politiek en levensbeschouwing, religie en financiële status. Onder meer DPG Media en sinds kort Tweakers gebruiken Xandr in combinatie met eigen tooling van DPG Media.