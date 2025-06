Noyb dient klacht in bij Italiaanse toezichthouder over gezichtsscan van Ryanair

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Italiaanse privacytoezichthouder een klacht ingediend tegen Ryanair. Nieuwe klanten van de vliegtuigmaatschappij moeten door een verificatieproces heen dat 'invasieve biometrie' omvat, waar geen 'redelijke rechtvaardiging' voor is, vindt noyb.

Wie een vlucht wil boeken bij Ryanair moet eerst een account aanmaken, dat vervolgens geverifieerd moet worden via een gezichtsscan. Noyb hekelt beide praktijken, onder meer omdat met het aanmaken van een account ook persoonlijke gegevens verzameld worden. Dat terwijl het aanmaken van een account niet per se nodig is om een vlucht te boeken. "Lufthansa, EasyJet, Air France, Norwegian en vele andere partijen eisen ook niet dat je een account aanmaakt voor er een vlucht geboekt wordt", aldus noyb. Dat Ryanair dit wel doet, druist tegen de Europese privacywetgeving AVG in, vindt de organisatie. Volgens deze wet mag persoonlijke data namelijk alleen verwerkt worden als dat echt nodig is.

Ook de verificatie via gezichtsscan schendt volgens noyb Europese wet- en regelgeving. "De European Data Protection Authorities zeggen zelfs dat gezichtsherkenning 'onacceptabel hoge risico's' kan vormen voor mensen", aldus noyb. Het is wel mogelijk om de gezichtsscan te weigeren, maar dan moet een klant een handtekening en een kopie van een legitimatiebewijs opsturen. Volgens de organisatie creëert dat een extra drempel voor mensen die geen toestemming willen geven voor de gezichtsscan, 'wat ertoe leidt dat klanten worden beroofd van hun vrije keuze – en Ryanair niet voldoet aan de toestemmingsvereisten van de AVG'.

Volgens noyb lijkt Ryanair een ander doel te hebben met het verificatieproces: voorkomen dat online reisbureaus accounts opzetten om Ryanair-vluchten te kopen en via hun eigen website weer te verkopen. "Als klanten hun vluchten ergens anders kunnen boeken, geven ze geen extra geld uit via Ryanair aan hotels, verzekeringen, luchthaventransport of huurauto's, maar boeken ze deze extra diensten bij een reisbureau."