AP noemt gebruik gezichtsherkenning door gemeenten 'zeer zorgelijk' - update

Meerdere gemeenten passen in Nederland gezichtsherkenning toe bij het aanvragen van een paspoort of ID-kaart, zonder hiervoor contact te hebben opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit noemt de AP 'zeer zorgelijk'.

Onder meer de gemeenten Vught en Breda passen de gezichtsherkenning toe en de gemeenten Etten-Leur en Oss zijn van plan dit binnenkort te doen, schrijft het Brabants Dagblad. De gemeenten willen zo fraudeurs tegengaan bij het afgeven van paspoorten en ID-kaarten. De gezichtsscan wordt bij alle aanvragers toegepast en daarmee zijn in de afgelopen vier jaar bij de gemeente Breda negen fraudeurs betrapt. Het is niet duidelijk hoeveel gemeenten in Nederland de gezichtsherkenning toepassen.

Om gezichtsherkenning te kunnen toepassen, moeten gemeenten een data protection impact assessment uitvoeren. Als daaruit blijkt dat het gebruiken van de gezichtsherkenning een hoog privacyrisico met zich meebrengt dat niet met maatregelen beperkt kan worden, dan moet de gemeente dat voorleggen bij de AP voor een voorafgaande raadpleging.

Dit hebben gemeenten nog niet gedaan, zegt de toezichthouder tegen het Brabants Dagblad. "Het verzaken van de plicht om de AP om advies te vragen bij een risicovolle verwerking van persoonsgegevens is een zware overtreding", zegt een woordvoerder van de AP tegen de krant. Mocht de AP adviseren om de gezichtsherkenning niet toe te passen, dan kunnen er 'forse' boetes of andere straffen volgen, zegt de woordvoerder.

Gemeenten zeggen de gegevens tijdelijk op te slaan. Na de scan wordt de data verwijderd. Op basis van analyses concluderen de gemeenten dat er geen risico is. De toezichthouder heeft hierbij twijfels, omdat het om unieke lichaamskenmerken gaat met een 'extra hoog privacyrisico, bijvoorbeeld bij diefstal van de gegevens'. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat deze week met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek over de gezichtsherkenning.

Update, dinsdag 28 januari: de Autoriteit Persoonsgegevens verduidelijkt tegenover Tweakers dat gemeenten niet per se verplicht zijn om vooraf contact op te nemen met de AP voor het inzetten van gezichtsherkenning, maar dat dit afhangt van de uitgevoerde dpia. Het artikel is hierop aangepast. Met dank aan Floort.