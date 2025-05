Noyb klaagt Duitse toezichthouder aan wegens goedkeuren pay-or-okaymodel

Noyb klaagt de privacytoezichthouder in Hamburg aan wegens het goedkeuren van een pay-or-okaymodel bij het nieuwsmedium Der Spiegel. Daarbij krijgen gebruikers de keuze om een betaald abonnement af te nemen of toestemming te geven voor het tonen van gerichte advertenties.

De Hamburgse privacytoezichthouder heeft het gebruik van het pay-or-okaymodel bij Der Spiegel goedgekeurd nadat daarover drie jaar geleden een AVG-klacht werd ingediend, schrijft noyb in een persbericht. Onlangs bevond de autoriteit dat systeem in principe toelaatbaar. Noyb claimt dat daarbij 'niet serieus is ingegaan op de relevante feiten' door de toezichthouder.

Noyb stelt dat gebruikers niet zouden moeten kiezen tussen betalen of hun privacy opgeven. De stichting noemt daarbij een onderzoek van onderzoekers van de Zweedse Chalmers University of Technology en Utrecht University. Dat onderzoek stelt dat 99,9 procent van de gebruikers ervoor kiest om gerichte advertenties te tonen. Volgens noyb wil 'slechts 3 tot 10 procent' van de gebruikers daadwerkelijk gepersonaliseerde advertenties zien, hoewel het daarvoor geen bron noemt.

De stichting zegt daarnaast dat de privacytoezichthouder in nauw overleg was met Der Spiegel tijdens de AVG-procedure en dat de autoriteit feedback heeft voorgelegd over de beoogde wijzigingen die Der Spiegel zou kunnen doorvoeren. De toezichthouder rekende daarvoor 6140 euro. Volgens noyb heeft de toezichthouder daarmee juridisch advies gegeven aan het nieuwsmedium.

"Aangezien de Hamburgse autoriteit Der Spiegel juridisch advies heeft gegeven tijdens de procedure, is het onwaarschijnlijk dat zij in de toekomst een beslissing zal nemen die tegenstrijdig is met zichzelf", aldus noyb. "Volgens de AVG moeten gegevensbeschermingsautoriteiten bedrijven bewust maken, maar niet adviseren. Het is hun taak om klachten te onderzoeken en op basis van hun onderzoek een onpartijdige beslissing te nemen." De Hamburgse toezichthouder zou een ander mediabedrijf 'proactief hebben aangemoedigd' om over te stappen op een pay-or-okaymodel, zo stelt noyb.

Noyb verwijst verder naar een onderzoek dat de Europese Commissie voert naar Meta, dat vorig jaar een soortgelijk model introduceerde op Facebook en Instagram. Gebruikers kunnen sindsdien gepersonaliseerde advertenties accepteren of betalen voor een advertentievrij abonnement. In zijn eerste conclusies bevond de EU dat model illegaal, hoewel dat op grond van de Digital Markets Act was. Die wet is alleen van toepassing op een beperkt aantal grote techbedrijven.

Er is om die redenen nu een nieuwe rechtszaak aangespannen bij de administratieve rechtbank van Hamburg. Noyb wil dat de beslissing van de Hamburgse privacyautoriteit daarmee ongedaan wordt gemaakt. Als dat gebeurt, moet de toezichthouder opnieuw een besluit nemen over de klacht uit 2021.

Noyb, oftewel 'none of your business', is de non-profitstichting van privacyactivist Max Schrems. De organisatie dient regelmatig privacyrechtszaken in tegen bedrijven, waaronder techgiganten als Google, Meta en Microsoft.