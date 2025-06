Privacystichting dient aanklachten in tegen gebruik foto's Instagram voor AI

Privacystichting noyb heeft in elf Europese landen aanklachten ingediend tegen Meta om het gebruik van posts en foto's op Facebook en Instagram voor 'AI-technologie'. Meta eigent zich dat recht toe onder de nieuwe voorwaarden.

De voorwaarden, die op 26 juni ingaan, stellen dat Meta naast gegevens van het openbare internet voor AI foto's en berichten mag gebruiken die openbaar staan, blijkt uit de voorwaarden. Privécommunicatie valt daar niet onder, waardoor Meta geen gegevens uit chats van WhatsApp kan gebruiken. Berichten en foto's op Facebook en Instagram lijken daar wel onder te vallen.

Privacystichting none of your business heeft daarom aanklachten ingediend in elf Europese landen, waaronder Nederland. Meta claimt dat de AI-technologie, vermoedelijk de training daarvan, een 'gerechtvaardigd belang' is om de foto's en berichten te gebruiken zonder toestemming te vragen. De stichting denkt van niet en ook de Noorse privacytoezichthouder twijfelt daaraan. De Nederlandse toezichthouder AP zegt tegen NOS dat het niet bevoegd is om de klacht te behandelen.

Meta heeft onder meer taalmodellen onder de naam Llama. Versies daarvan zitten of komen in vrijwel alle diensten van het bedrijf, waaronder WhatsApp en Instagram. Llama-modellen zijn deels onder een opensourcelicentie beschikbaar.