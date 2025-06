Nothing laat dynamisch AI-homescreen zien als prototype

Smartphonemaker Nothing heeft een prototype laten zien van een dynamisch AI-homescreen dat automatisch gegevens combineert uit diverse bronnen. Het moet leiden tot een softwarefunctie die volgend jaar uitkomt.

Het prototype van het homescreen laat bij een agenda-item van een vlucht een QR-code zien om in te checken bijvoorbeeld, zo blijkt uit de video die Nothing-oprichter Carl Pei heeft gepost. Bovenaan staan categorieën voor apps, een scrollend weerbericht, reminders en widgets. De bedoeling is dat het homescreen informatie uit allerlei apps en van online bronnen combineert.

Het idee van een dynamisch homescreen met informatie uit diverse bronnen is niet nieuw. De tiles in Windows Phone 7, 8 en Windows Mobile 10 waren op dat idee gebaseerd, net als Sony Ericssons Timescape en Mediascape en HTC Sense. Het idee van die interfaces, allemaal uit begin jaren '10, was net als nu dat telefoongebruikers niet langer voor alles losse apps zouden willen openen. Behalve het homescreen liet Nothing ook een stemassistent zien die ingebakken zit in de software. De interface daarvan is enkele lichte vlakken die vermoedelijk ogen moeten voorstellen.