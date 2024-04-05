Nothing introduceert binnenkort nieuwe Ear- en Ear (a)-oordopjes

Nothing kondigt binnenkort twee nieuwe audioproducten aan. Het bedrijf toont op donderdag 18 april nieuwe Ear- en goedkopere Ear (a)-oordopjes. Het bedrijf deelt verder nog weinig details over de draadloze oordoppen.

Bron: Nothing

Nothing kondigt de komst van zijn nieuwe oordoppen aan op sociale media. Het hardwarebedrijf toont daarbij een teaserfoto van de Ear-oordopjes. Nothing zegt daarnaast zijn naamgevingssysteem aan te passen. Het bedrijf voorziet de oordoppen niet langer met een generatienummer in de productnaam.

De fabrikant komt ook voor het eerst met Ear (a)-dopjes. Die worden vermoedelijk, net als de onlangs uitgebrachte Phone (2a), goedkoper dan de gewone Ear-oordoppen zonder '(a)'-achtervoegsel. De fabrikant deelt echter nog geen adviesprijzen.