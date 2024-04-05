Nothing introduceert binnenkort nieuwe Ear- en Ear (a)-oordopjes

Nothing kondigt binnenkort twee nieuwe audioproducten aan. Het bedrijf toont op donderdag 18 april nieuwe Ear- en goedkopere Ear (a)-oordopjes. Het bedrijf deelt verder nog weinig details over de draadloze oordoppen.

Nothing Ear-teaser 2024
Bron: Nothing

Nothing kondigt de komst van zijn nieuwe oordoppen aan op sociale media. Het hardwarebedrijf toont daarbij een teaserfoto van de Ear-oordopjes. Nothing zegt daarnaast zijn naamgevingssysteem aan te passen. Het bedrijf voorziet de oordoppen niet langer met een generatienummer in de productnaam.

De fabrikant komt ook voor het eerst met Ear (a)-dopjes. Die worden vermoedelijk, net als de onlangs uitgebrachte Phone (2a), goedkoper dan de gewone Ear-oordoppen zonder '(a)'-achtervoegsel. De fabrikant deelt echter nog geen adviesprijzen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-04-2024 20:59 16

05-04-2024 • 20:59

16

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Nothing Ear (2)

geen prijs bekend

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Om in je oren te knopen

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Om in je oren te knopen

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Reacties (16)

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forclanz 5 april 2024 21:06
De gene met NC heb ik, black, voor Windows is die super, gezien de AirPods Pro 2 dat echt niet kunnen (switchen tussen Windows en Apple).

Echterrrr mijn nothings hebben met nc een beetje en harde ruis wat storend is met werken, lijkt geen issue te zijn maar gewoon het product. Zijn daar meer mensen mee?
2green @forclanz5 april 2024 21:59
Geen ervaring mee. Maer had je ook al active noise cancellation gehad van andere merken?

Ik heb een headsets van Bose en earplugs van Sony, waarvan ik de anc ook erg aanwezig vind. Mogelijk is het bij jou veel erger, wilde het meegeven ter overweging.

Verder kun je vaak de anc strerkte lager zetten waardoor er ook minder ruis volgt.
Bliksem B @2green5 april 2024 23:15
Klopt ja en nee. De Sony wh-1000xm3 had een stuk minder last van statische ruis dan (mijn huidige) de Sony wh-1000xm4.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 20:27]

MrFax @Bliksem B6 april 2024 05:14
Gek, mijn XM4 maakt nagenoeg geen geluid. Dat was ook waarom Sony's ANC zoveel beter is dan de concurrentie: Hoe stil het is. De ANC chip doet het ruis wegfilteren echt goed. Bij Bose had ik juist wel dat irritante zoemgeluid.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 20:27]

Bliksem B @MrFax6 april 2024 11:46
Geen static noise? Dan heb je denk ik echt geluk. Bij mij hoor ik altijd zachte ruis bij de reguliere ruisonderdrukking (niet bij de windruis onderdrukking). CoolBlue had mij als oplossing een nieuwe gegeven en deze had ook het probleem. Als ik nu op het internet lees, lijkt dit inderdaad niet bij elke batch voor te komen 🤔, maar wel bij veel?
Zie:
Sony WH-1000XM4 producing static noise with noise cancelling on - Audio - Linus Tech Tips
WH-1000XM4 Crackling/Static Noise — still a problem : r/sony
WH-1000XM3 & WH-1000XM4 static/crackling noise [SOLUTION] : r/sony
JRMBelgium @Bliksem B6 april 2024 23:00
Koop nooit nog Sony. Na 2 jaar XM3's volledig dood. Kunnen niet meer opgeladen worden. Idem bij vriend van mij. Dat is dus geen toeval meer. Nooit spendeer ik nog zoveel aan earbuds.
HandheldGaming @JRMBelgium7 april 2024 12:42
Vreemde uitspraak. Ik, mijn vriendin hebben onze XM3's al sinds op zijn minst 2019. Nul issues.

De kussens beginnen een beetje te verslijten. N=2 is niet voldoende voor een dergelijke uitspraak. Net zoals n=3 van mij niet voldoende is om het over de lange termijn een topproduct te noemen.

De waarheid ligt ergens in het midden hoogstwaarschijnlijk. Maar obv mijn ervaringen zou ik zo weer een set Sony's kopen. Maar zoals gezegd, mijn XM3's are still going strong. Dus onnodig.

Edit: ik besef me ineens dat ik het over de overears heb en jij de in ear. Dat kan wel eens een verschil zijn. Maar het n= verhaal blijft t zelfde

Edit 2: lekker duidelijk aan deze thread en het gesprek hierboven. Ze hebben het over de WH-1000xm3 (headset) en jij denk ik over de WF-1000xm3 (earbuds). Nja daar heb ik dus geen mening over want de WF-xm3's heb ik niet.

[Reactie gewijzigd door HandheldGaming op 22 juli 2024 20:27]

Extranion @JRMBelgium7 april 2024 21:58
zijn op zich wel te vervangen met een beetje gepiel, heb ik ook gedaan :) Maar viel mij ook op dat ze vrij snel dood waren. Heb nu XM4 oordopjes, nadat ik 1 van de XM3 achtergelaten heb in een hotel, maar heb vermoeden dat die batterijen ook vrij snel dood zullen zijn.
FooLsKi @forclanz5 april 2024 22:35
Geen last van met mijn ear (2) white. Ik merk wel dat de ANC het af en toe moeilijk heeft als er veel verkeer langs komt (wanneer ik op de stoep aan het wandelen ben, voordat er mensen gaan miepen over gebruik tijdens deelname aan het verkeer). Op kantoor dempen ze gelukkig een hoop van het stemgeluid, zeker icm muziek :)
Aegir81 @forclanz5 april 2024 23:41
Geen last van ruis bij n.c. op Marshall headphones en AirPods.
ThatOneCheetah @forclanz6 april 2024 22:16
Heb twee exemplaren van mijn ear (1)s terug moeten sturen (bluetooth radio interference & ANC issues). Het paar wat ik nu heb lijkt met de meest recente FW update prima te werken.

Zelf dus geen ervaring met de ear (2); maar gezien dit, is het wellicht de moeite waard om contact op te nemen met CS.

Beetje tekortschietend qua QC (en ik heb eerlijk gezegd ook vaak pech met dit soort dingen), maar prima & snel opgelost via Nothing's CS.
PdeBie 6 april 2024 09:04
Wat zijn ear-a doppen?
[Remmes] @PdeBie6 april 2024 11:16
De fabrikant komt ook voor het eerst met Ear (a)-dopjes. Die worden vermoedelijk, net als de onlangs uitgebrachte Phone (2a), goedkoper dan de gewone Ear-oordoppen zonder '(a)'-achtervoegsel.
PdeBie @[Remmes]6 april 2024 12:14
Ah puur merkje dus. Dacht dat het iets nieuws qua techniek was
WaarAnders 5 april 2024 22:43
Heb zelf de nothing ear 2 en bevalt goed, maar batterij is beperkt. Na 2 uur rennen met muziek begint hij te piepen dat de batterij leeg raakt.

Misschien nog belangrijker dat ik nooit weet wanneer ze goed zitten voor telefoongesprekken. Soms loop ik buiten en werkt het waanzinnig goed (verkeer om me heen wordt niet gehoord door andere partij) terwijl de volgende keer ik totaal niet verstaanbaar ben. Het zou ideaal zijn als de oordopjes aan zouden kunnen geven wanneer ze goed 'gericht' zijn
diddlydong 6 april 2024 15:22
Hier heb ik op zitten wachten, ear(1) zijn echt m'n favoriete oordoppen ooit, als de batterijduur wat beter is in deze nieuwe versie zijn ze werkelijk perfect voor mij.

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