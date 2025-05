Nothing bevestigt komst van Phone (2a)

Nothing heeft bevestigd dat de Phone (2a) de volgende telefoon wordt van het merk. Het gaat om een midrangemodel, zeggen de makers, dat niet de beste hardware krijgt. De specificaties komen echter niet aan bod in de aankondiging.

In een Nothing Community Update waarschuwt medeoprichter Akis Evangelidis dat de Phone (2a) 'niet zal beschikken over de allersnelste hardware'. Naar eigen zeggen moet het toestel wel voldoen aan 'de voornaamste eisen van smartphonegebruikers'. De nadruk ligt onder meer op de prestaties en camera. Evangelidis noemt echter nog geen specificaties voor het model.

Naast Nothing OS wordt de telefoon vermoedelijk ook uitgerust met verlichting op de achterkant. Dat was een van de belangrijkste onderscheidende factoren van het voorgaande model.

De Nothing Phone (2a) wordt naar verwachting onthuld tijdens het Mobile World Congress, dat eind februari plaatsvindt in Barcelona. Recente geruchten noemen een adviesprijs van minder dan 400 euro.