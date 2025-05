Render toont ontwerp goedkopere Nothing Phone (2a) met achterkant zonder leds

OnLeaks heeft een render van de Nothing Phone (2a) gepubliceerd. Deze telefoon lijkt, in tegenstelling tot de voorgaande Nothing-telefoons, geen leds aan de achterkant te hebben. Nothing bevestigde de komst van een Phone (2a) eerder, maar deelde nog geen afbeeldingen.

OnLeaks publiceert de render in samenwerking met Smartprix. Volgens de bekende telefoonleaker is het een 'officiële persrender'. Uit de afbeelding blijkt dat het toestel een vernieuwde achterkant krijgt. Aan de bovenkant zitten twee camera's die verticaal boven elkaar zijn geplaatst. Net als de voorgaande Nothing-telefoons heeft de midrangetelefoon een transparante achterkant die een blik op de binnenkant van het toestel geeft.

Anders dan de voorgaande Nothing Phone (1) en (2), lijken er geen leds aan de achterkant van de Phone (2a) te zitten. Nothing noemt die verlichting in zijn vorige toestellen ook wel een 'Glyph Interface'. Deze interface kan bijvoorbeeld aangeven wanneer gebruikers een notificatie hebben, maar heeft ook andere functies. De leds kunnen bijvoorbeeld ook de voortgang van een timer of het volumeniveau van de telefoon weergeven.

Nothing bevestigde onlangs al dat het een Phone (2a)-telefoon gaat uitbrengen. Het moet een midrangesmartphone worden, die dus lager is gepositioneerd dan de bestaande Phone (2). Vermoedelijk wordt het toestel officieel onthuld tijdens de Mobile World Congress-beurs die eind februari plaatsvindt in Barcelona. Er verschenen onlangs ook foto's van de telefoon, hoewel het ontwerp van de Phone (2a) daarop niet goed te zien was. Wel bleek daaruit dat de smartphone vermoedelijke en 6,7"-amoledscherm met 120Hz-refreshrate krijgt.