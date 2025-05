Microsoft werkt aan extensies voor Android-versie Edge

Microsoft werkt aan ondersteuning voor extensies in de Android-versie van browser Edge, zo ontdekte een ontwikkelaar. De functionaliteit zit in de Canary-testversie van de browser. Microsoft heeft er zelf nog niets over gezegd.

De extensies hebben een bètalabel en een plek in het menu, zo blijkt uit screenshots van Leopeva64. De ontwikkelaar heeft al vaker onaangekondigde functies gevonden in testversies van browsers. Extensies zitten al langer in de desktopversie van de browser, maar tot nu toe niet op de mobiele versie. Andere browsers voor Android, zoals Firefox, hebben al langer ondersteuning voor extensies.

De kans bestaat dat Microsoft tegelijkertijd werkt aan een herziene versie van Edge voor iOS. Volgende maand gaat de Europese wet DMA in, die Apple verplicht om browsers met andere browserengines toe te staan op iOS. Tot nu toe waren browsers op iOS enkel skins over Safari heen, maar door de nieuwe wet wordt onder meer ondersteuning voor extensies op iOS mogelijk.