Sony wil passkeyondersteuning toevoegen aan PlayStation Network-accounts

Sony wil passkeyondersteuning toevoegen aan PlayStation Network. Hiermee is het voor gebruikers mogelijk om wachtwoordloos in te loggen op de dienst. De mogelijkheid lijkt momenteel nog niet beschikbaar te zijn.

Momenteel moeten gebruikers nog met een wachtwoord en optionele tweestapsverificatie inloggen op PlayStation Network, maar woensdag publiceerde Sony een artikel waarin het stelt dat PlayStation-gebruikers nu ook gebruik kunnen maken van passkeys. Hiermee kunnen gebruikers zonder wachtwoord inloggen door in plaats daarvan bijvoorbeeld hun vingerafdruk of gezicht te scannen.

Sony laat weten dat gebruikers passkeys kunnen toevoegen via de PSN-accountinstellingen, al lijkt de optie momenteel nog niet beschikbaar. Ook de ondersteuningspagina waar in het artikel over wordt gesproken, is op het moment van schrijven nog niet live. Het is dus nog niet duidelijk wanneer gebruikers passkeys kunnen activeren op hun PlayStation-accounts.

De FIDO Alliance introduceerde passkeys in 2022. Deze wachtwoordloze manier van inloggen zou veiliger zijn omdat wachtwoorden makkelijk gestolen zouden kunnen worden. Naast Sony werken onder meer Nintendo, Microsoft en Google al met passkeys. Laatstgenoemde maakte van passkeys onlangs de standaard loginmethode.