Passkey wordt standaard loginmethode Google-accounts

Google maakt van passkeys de standaardmethode om in te loggen op accounts. Dat was tot nu toe een wachtwoord.

Een wachtwoord blijft verplicht voor op plekken waar inloggen met passkeys niet kan, maar gebruikers krijgen standaard passkeys als methode van inloggen, meldt Google. Daardoor werkt het inloggen met gezichtsscan, vingerafdruk of pincode, in plaats van een wachtwoord. Google ondersteunt passkeys sinds eerder dit jaar. Er komt ook een optie in instellingen die gebruikers laat inloggen met een passkey als dat kan.