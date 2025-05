Nederlandse overheid start campagne voor promotie tweestapsverificatie

De Nederlandse Rijksoverheid start een campagne met de naam 'Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig' om tweestapsverificatie te promoten. Op de campagnewebsite dubbelzoveilig.nl helpt de overheid bij het inschakelen van tweestapsverificatie bij diverse online diensten.

Het initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid is bedoeld om Nederlanders te stimuleren om tweestapsverificatie, ook wel tweefactorauthenticatie genoemd, te activeren voor online services zoals sociale media en e-maildiensten. Volgens de overheid is deze vorm van cyberbeveiliging het effectiefst tegen hacking, wat weer een van de meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit zou zijn. Vooral e-mailaccounts zouden een risico vormen, aangezien een e-mailadres vaak het herstelpunt is voor toegang tot andere diensten.

Via dubbelzoveilig.nl worden burgers geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van een cyberaanval waarbij een account wordt gestolen. "Met toegang tot je e-mail kunnen ze persoonlijke informatie vinden, berichten sturen uit jouw naam of wachtwoorden van je andere accounts opvragen, zoals je socials of online winkels", aldus de overheid. Op de website zijn tevens links te vinden naar instructies van verschillende sociale media, e-maildiensten, providers en bedrijven over het activeren van tweestapsverificatie. De Nederlandse overheid biedt ook persoonlijke hulp aan wanneer het iemand niet lukt om de beveiligingsvorm in te schakelen. Dat kan via de DigiHulplijn 0800 1508.