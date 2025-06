Datalek Okta trof alle klanten die support zochten, naam en e-mailadres gestolen

Het datalek dat het authenticatieplatform Okta eind september trof, heeft tevens betrekking op alle klanten die van de supportfunctie van het bedrijf gebruikmaakten. Eerder werd naar buiten gebracht dat het slechts om een beperkte groep klanten ging.

Cfo David Bradbury schrijft in een blogpost dat er nieuwe ontdekkingen zijn gedaan sinds de openbaring van het datalek begin november. Uit verder onderzoek zou zijn gebleken dat daarnaast alle klanten die gebruik hebben gemaakt van Okta-support slachtoffer van de cyberaanval zijn. In eerste instantie zou het om 134 klanten gaan, maar nu meldt het authenticatieplatform dat ook alle gebruikers van de supportsystemen getroffen zijn, al is niet bekend om hoeveel klanten het dan gaat.

Het bedrijf zegt tegenover Tweakers dat er nog een digitaal forensisch onderzoek loopt en dat de bevindingen hiervan na voltooiing gedeeld worden. Okta belooft getroffenen in te lichten. De twee aanvallen vonden gelijktijdig plaats en zijn volgens een woordvoerder van het bedrijf door dezelfde threat actor gepleegd.

Het platform laat weten dat er in principe verschillende gevoelige gebruikersgegevens opgenomen zijn in het supportsysteem, waaronder namen, e-mailadressen, telefoonnummers, functiebeschrijvingen en wachtwoorden. In de praktijk zou daarentegen blijken dat 99,6 procent van alle klanten alleen met een naam en e-mailadres in de database staan. Desondanks raadt het platform gebruikers aan om tweestapsverificatie in te schakelen en waakzaam te zijn voor phishing- en socialengineeringaanvallen.

Okta is een authenticatieplatform dat door bedrijven gebruikt wordt om werknemers te authentiseren voordat zij toegang krijgen tot interne systemen. Het datalek werd veroorzaakt door een werknemer van het bedrijf, die op een laptop van Okta inlogde met een eigen Google-account dat later gehackt werd. De zakelijke inloggegevens van Okta waren daarmee opgeslagen in het persoonlijke Google-account van de medewerker in kwestie.

Update, 15.00 uur: Er is na toelichting van een woordvoerder van Okta extra informatie toegevoegd over de cyberaanval.