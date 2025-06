Rechtbank: overheid NL mag frequentieplan aanpassen voor 3,5GHz-5G - update

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft van de rechtbank gelijk gekregen over zijn wijzigingen voor het Nationaal Frequentieplan, waardoor 3,5GHz-5G mogelijk moet worden. Verschillende partijen tekenden daar bezwaar tegen aan.

De rechtbank in Rotterdam deelde woensdagmiddag zijn uitspraak in de zaak. De rechter verklaart de bezwaren van telecomproviders KPN, VodafoneZiggo en Odido ongegrond, dan wel niet-ontvankelijk. De rechtbank doet hetzelfde met de bezwaren van 'lokale gebruikers', zoals Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam. Daarmee krijgt het ministerie dus gelijk van de rechtbank.

De bezwaren hadden te maken met plannen van het ministerie om het Nationaal Frequentieplan 2014 te wijzigen. Het ministerie van EZK wilde de 3,5GHz-band aanpassen om mobiele communicatie mogelijk te maken, met oog op de uitrol van snellere 5G-netwerken. EZK is daarvoor van plan om de band van 3400 tot 3800MHz deels vrij te maken voor 5G, ondanks dat verschillende lokale gebruikers daar momenteel gebruik van maken.

Het ministerie wil de onderste en bovenste 50MHz beschikbaar houden voor de lokale gebruikers en de overige 300MHz beschikbaar stellen voor telecomproviders. De lokale gebruikers vinden dat te weinig en zijn ontevreden met die plekken onder- en bovenaan de frequentieband. De providers vinden juist dat lokale gebruikers in dit plan te veel frequentieruimte toegewezen krijgen. Zij willen het liefst dat de volledige 3,5GHz-frequentieruimte beschikbaar wordt gesteld voor 5G. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over deze rechtszaak.

Conclusies van de rechtbank

De rechtbank zegt dat het ministerie van EZK 'een doelmatig gebruik van frequentieruimte nastreeft'. De minister heeft daarbij een 'ruime beoordelings- en beleidsruimte', waarmee de rechtbank niet zelf kan vaststellen of en wanneer er sprake is van dergelijk doelmatig gebruik. De rechtbank toetst de plannen van het ministerie dan ook op basis van 'algemene rechtsbeginselen'. De rechtbank stelt in haar uitspraak dat partijen sterk uiteenlopende belangen hebben en dat de minister daarom 'onmogelijk alle partijen tevreden kan stellen'. Het ministerie heeft volgens de rechtbank haar besluit zorgvuldig voorbereid en daarbij de nodige adviezen van experts ingewonnen. Het ministerie heeft ook begrijpelijke keuzes gemaakt en de afwegingen daarbij voldoende gemotiveerd, zo oordeelt de rechter.

Met de uitspraak is een 5G-veiling voor de 3,5GHz-band weer een stap dichterbij. Daarmee kunnen telecomproviders op termijn bieden op frequentieruimte binnen de 3,5GHz-band. Het is niet bekend wanneer dat precies gaat gebeuren. Het ministerie kon daar desgevraagd geen concrete uitspraken over doen tegenover Tweakers. De veiling stond eerst op de planning voor 1 december. De Rijksdienst Digitale Infrastructuur, die de veiling op zich zou nemen, zei eerder echter dat deze niet meer plaats zal vinden in 2023. De partijen mogen bovendien binnen zes weken in beroep gaan tegen de uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van EZK aan Tweakers.

Reacties ministerie en bedrijven

Het ministerie zegt daarnaast in een telefonische verklaring aan Tweakers tevreden te zijn met de uitslag. Ook een woordvoerder van KPN uit voorzichtige tevredenheid. Volgens die provider was het grootste obstakel al weggenomen. "De minister heeft in oktober, tijdens de zitting, al duidelijkheid gegeven over het vertrek van Inmarsat begin volgend jaar." KPN zegt dat het goed is dat er 300MHz aan frequentieruimte vrijkomt voor 5G en ziet naar eigen zeggen geen directe obstakels meer voor een 5G-veiling in 2024.

Odido is ook blij met de duidelijkheid die de uitspraak verschaft over het Nationaal Frequentieplan en de plannen rond ingebruikname van de 3,5GHz-band. "Met deze uitspraak staan wat ons betreft alle seinen op groen om snel werk te maken van het opstarten van het veilingproces", zegt een woordvoerder van de provider tegen Tweakers. VodafoneZiggo zegt dat het kennis heeft genomen van de uitspraak. Het bedrijf gaat de conclusie beoordelen en komt 'indien nodig' met een reactie op de uitspraak.

Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol noemen de uitspraak in een verklaring aan Tweakers juist teleurstellend. De twee bedrijven gaan de uitspraak bestuderen en zich beraden op eventuele vervolgstappen.

Update, 14.13 uur: De reacties van KPN en Havenbedrijf Rotterdam zijn toegevoegd aan het artikel.

Update 2, 15.59 uur: Tweakers heeft reacties van alle gevraagde betrokkenen binnen. Deze zijn verwerkt in het artikel.