Sneller 5G in NL blijft een uitdaging

Inleiding

Het probleem tussen satellietbedrijf Inmarsat en sneller 5G is eindelijk opgelost. Het ministerie van Economische Zaken neemt het plan van de adviescommissie over en eind volgend jaar kunnen we dan eigenlijk sneller en stabieler 5G gebruiken via de 3,5GHz-band. Daarmee is Inmarsat blij, is het ministerie blij en weten de Nederlandse providers eindelijk wanneer ze sneller 5G kunnen uitrollen. Maar niet iedereen is tevreden met het voorstel: voor de lokale gebruikers kan dit plan veel geld kosten en hun plannen mogelijk zelfs onmogelijk maken. In dit artikel kijken we naar die lokale gebruikers en wat de huidige plannen voor 3,5GHz-5G voor ze betekenen. Die 3,5GHz-band wordt nu door meerdere organisaties gebruikt voor draadloze communicatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om draadloze cameranetwerken. Gemeenten gebruiken hier de 3,5GHz-band voor, net als een Rotterdams havenbedrijf. Cameratoezicht in Amsterdam Van twee losse 50MHz-blokken naar een 100MHz-blok De lokale partijen werken met een vergunning die tot 2026 loopt. Die vergunningen lopen van 3400MHz tot 3800MHz, precies het deel van de 3,5GHz-band dat het ministerie voor 5G wil inzetten. Daarom had het ministerie al eerder een compromis bedacht, waarbij de vergunningen worden beperkt tot 100MHz binnen de 3,5GHz-band. Gebruikers zouden dan naar dat deel van de frequentieband moeten migreren. In het eerste plan kregen de lokale gebruikers 50MHz aan het begin van de band en 50MHz aan het einde van de band. Dit maakte het ministerie eind 2020 bekend, waarna lokale gebruikers anderhalf jaar de tijd hadden om naar die andere frequenties te verhuizen. In juni vorig jaar kreeg het ministerie echter van de rechtbank te horen dat het terug naar de tekentafel moest. Niet vanwege de lokale gebruikers, maar vanwege Inmarsat. Bij het opnieuw ontwerpen van het frequentieplan besloot het ministerie begin dit jaar dat de lokale gebruikers ook andere frequenties zouden krijgen. In plaats van de twee losse 50MHz-blokken, komt er één 100MHz-blok aan het begin van de 3,5GHz-band. Zo blijft het deel van 3500 tot 3800MHz over voor 5G. Zo'n aaneengesloten blok biedt volgens het ministerie 'meer mogelijkheden voor de ontplooiing van lokale netwerken voor bedrijfsspecifieke toepassingen met voldoende bandbreedte'. "Bij een bandindeling van tweemaal 50MHz aan de boven- en onderkant van de 3,5GHz-band, zal de inzetbare bandbreedte per vergunning niet meer dan circa 40MHz kunnen bedragen." Frequentiegebruikers kunnen niet het hele bereik van een frequentie inzetten, omdat ze dan naburige banden, zoals 5G-providers, kunnen verstoren. Daarom bouwen partijen het frequentiegebruik aan beide kanten van een band af. Eén blok van 100MHz betekent daardoor dat partijen meer frequentieruimte kunnen gebruiken dan twee losse 50MHz-blokken. De frequenties zoals het ministerie van Economische Zaken die wil verdelen Bannerfoto: Hans-Peter Merten en Weiquan Lin / Getty Images

Verstoring met NAVO-radars

Dat blok van 100MHz lijkt op papier dus goed nieuws te zijn voor de lokale gebruikers, maar er speelt meer. Onderaan dat blok, van 3300 tot 3400MHz, zit namelijk al een gebruiker. Deze frequentieband is vrijgemaakt voor NAVO-radars, dus hier zit het ministerie van Defensie. Op de vorige pagina schreven we dat naburige banden elkaar kunnen verstoren, verstoring die Defensie niet kan accepteren. Het frequentiedeel 3400 tot 3420MHz is daardoor 'zeer beperkt inzetbaar voor landelijk 5G', aldus het ministerie. In de praktijk is het deel tot 3450MHz eigenlijk ook niet geschikt voor 5G, omdat providers dan 'veelal aangepaste en duurdere apparatuur' nodig hebben die meer energie verbruikt. Dit kost dus meer geld voor die providers. Daarnaast is die apparatuur groter, wat weer zorgt voor meer windgeluid en 'eventuele gevolgen voor het straatbeeld'. Een artist's impression van een Defensie-radarstation in Herwijnen 'Minder een probleem voor lokale gebruikers' Natuurlijk gelden deze nadelen ook voor lokale gebruikers, maar het ministerie verwacht dat dit minder belemmerend zal zijn voor die gebruikers. Zoals de naam al zegt, werken lokale gebruikers niet landelijk en zijn er dus minder antennes nodig en zijn de zendvermogens ook lager. Daarnaast wordt een deel van de apparatuur binnen gebruikt, waardoor er ook minder storing is. Lokale gebruikers hebben nu bovendien vaak niet meer dan 44MHz nodig, waardoor het minder een probleem is als de hele 100MHz niet overal gebruikt kan worden, aldus de minister. Er is niet genoeg plek binnen de 3,5GHz-band om voor iedereen de ideale situatie te creëren, dus moet het ministerie de minst slechte situatie zoeken. Onderaan de 3,5GHz-band is voor niemand perfect, maar volgens de minister is het voor 5G-providers erger dan voor lokale gebruikers. Daarom moeten die lokale gebruikers onderaan de frequentieband zitten. Het probleem is echter erger voor lokale gebruikers die een vergunning kregen om bovenin de 3,5GHz-band te zitten en daar ook apparatuur voor gebruiken. Die apparatuur kan niet in alle gevallen onderaan de 3,5GHz-band gebruikt worden, dus moeten sommige gebruikers het netwerk vervangen. Het ministerie van Economische Zaken zegt in gesprek te zijn met lokale gebruikers die nu in het toekomstige 5G-deel van de frequentieband zitten, om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk zijn gemigreerd. Een 'relatief grote groep' partijen gebruikt de frequentieband voor cameranetwerken. Een specifiek deel van de 28GHz-band is bestemd voor gemeenten en andere overheden die de camera's gebruiken voor de openbare orde en veiligheid. Andere aanbieders van cameranetwerken kunnen migreren naar ongepaarde frequentieruimte in dezelfde band. Draadloze camera's die de 28GHz-band gebruiken, bestaan, maar de antennes vereisen direct zicht met de camera's. Organisaties moeten dus niet alleen de apparatuur vervangen, maar moeten het netwerk waarschijnlijk ook anders inrichten. "Dit maakt voor deze groep een tijdige en succesvolle migratie uitdagend, mede ook in het licht van onzekerheden wat betreft verkrijgbaarheid en levertijden van nieuwe apparatuur", schrijft het ministerie. Voor- en nadelen van lokale gebruikers bovenaan en onderaan de 3,5GHz-band, volgens Dialogic Containerterminal mogelijk 'niet op tijd gemigreerd' Een groter probleem is een vergunninghouder met en 'omvangrijk missie-kritisch bedrijfsnetwerk in de Rotterdamse haven'. Deze partij wordt niet met naam genoemd, maar waarschijnlijk gaat het om Hutchison Ports ECT Rotterdam. Dit noemt zich het grootste containeroverslagbedrijf van Nederland en heeft twee containerterminals van ongeveer 400 hectare, waar jaarlijks 7,5 miljoen containers worden overgeslagen. ECT heeft een vergunning om het deel tussen 3700 en 3800MHz te gebruiken voor een eigen lokaal netwerk, waarmee het de containers 'grotendeels' geautomatiseerd en gerobotiseerd overslaat. ECT moet het hele netwerk vervangen, wat 'in het licht van het karakter en de omvang van het netwerk, en de verkrijgbaarheid van de specifiek vereiste apparatuur een niet geringe opgave' is, aldus het ministerie. Er is dan ook een 'reëel risico dat de migratie niet op tijd is voltooid'. Agentschap Telecom is met het ministerie in gesprek om ervoor te zorgen dat de activiteiten van ECT geborgd zijn. De rest van de vergunninghouders gaat 'in vrijwel alle gevallen' om netwerken die kunnen migreren naar de 100MHz in het begin van 3,5GHz. Of bijvoorbeeld ECT recht heeft op compensatie omdat het bedrijf noodgedwongen apparatuur moet vervangen, is niet duidelijk. Dit moet Agentschap Telecom nog beoordelen.

Nederlands buitenbeentje en verschillende interpretaties

Om de 3,5GHz-frequenties te kunnen veilen voor 5G, moet het ministerie het Nationaal Frequentieplan wijzigen. Het ministerie publiceerde onlangs een ontwerpbesluit waarop partijen konden reageren. Dertien lokale gebruikers, brancheverenigingen en andere organisaties hebben dit gedaan, waaronder Schiphol, ECT en de Branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, ofwel de BTG. De meeste partijen zijn het niet eens met de keuze van het ministerie om de 100MHz voor lokale gebruikers onderaan de band te plaatsen, in plaats van bovenaan. Kleine markt, dus wellicht geen apparatuur Onder meer Schiphol, het Havenbedrijf Rotterdam en de BTG merken bijvoorbeeld op dat Nederland relatief laat is met het indelen van de 3,5GHz-band en dat veel andere landen ervoor hebben gekozen om bovenaan de 3,5GHz-band ruimte over te laten voor lokale gebruikers. Veel apparatuur zal daarom ontwikkeld worden voor die frequenties. Nederland is een relatief kleine markt, waardoor fabrikanten niet geneigd zullen zijn om specifiek voor de Nederlandse markt apparatuur te ontwikkelen. De huidige keuze van de minister leidt er dan ook toe dat bedrijven die in Nederland zijn gevestigd het risico lopen dat ze geen apparatuur kunnen kopen voor lokaal gebruik, omdat fabrikanten dit niet willen maken voor zo'n kleine markt. Doen die fabrikanten dit wel, dan zal hier waarschijnlijk een hoog prijskaartje aan vasthangen, waarschuwt de Europese vereniging voor gebruikers van draadloze bedrijfsnetwerken Euwena. Het risico bestaat daardoor dat Nederlandse bedrijven die willen automatiseren, dit niet of niet betaalbaar kunnen doen, zegt Euwena. Het niet meegaan met andere landen kan ook voor problemen zorgen voor multinationals. Die willen volgens Euwena zoveel mogelijk dezelfde producten gebruiken als zij meerdere locaties in meerdere landen willen automatiseren. Nederland zou dit lastig maken door te kiezen voor andere frequenties dan andere landen. Spectrum voor lokale gebruikers in verschillende landen, via Euwena De 3800-4200MHz-band De partijen merken daarnaast op dat 'vermoedelijk in 2026 of 2027' de band van 3800 tot 4200MHz vrijkomt voor lokale netwerken. Lokale gebruikers kunnen die frequentieband dan gebruiken voor extra frequentieruimte. De organisaties verwachten dat de vraag naar lokaal 5G-gebruik de komende jaren alleen maar zal toenemen en denken dat dit harder zal gaan dan de verwachtingen van het ministerie. Ook met dat vooruitzicht is het belangrijk dat lokale partijen het bovenste deel van de 3,5GHz-band gebruiken en niet het onderste, stellen de partijen. De band vanaf 3700MHz grenst immers aan frequenties die later dit decennium voor lokaal gebruik beschikbaar komen, aldus de organisaties. Als bedrijven verplicht zijn om het gebied van 3400 tot 3500MHz te gebruiken, dan schaffen ze apparatuur aan voor die frequentieruimte. Waarschijnlijk zal die apparatuur niet werken op het deel van 3800 tot 4200MHz en zal er na een paar jaar dus een nieuw, extra netwerk opgezet moeten worden, met dubbele kosten tot gevolg. 'Dialogic-studie mist inzichten en houdt slag om de arm' De lokale gebruikers en brancheverenigingen hebben daarnaast kritiek op een studie die Dialogic in opdracht van het ministerie uitvoerde, en de manier waarop het ministerie deze studie interpreteert. Economische Zaken gebruikt deze studie bij zijn argumentatie over waarom lokale gebruikers onderaan de 3,5GHz-band moeten zitten. Dialogic spreekt over een quickscanonderzoek dat 'best-effort' is en is uitgevoerd 'op basis van wat we in 1,5 week hebben weten te vinden/uitvragen'. Dit onderzoek is op 12 juli gepubliceerd, enkele dagen voor publicatie van het ontwerpbesluit. Het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol spreken daarom over een 'korte studie' waarin 'inzichten van aanbieders van de benodigde hardware' lijken te ontbreken en waarin een 'slag om de arm' wordt gehouden. De Dialogic-studie kijkt naar de Defensie-radars in het frequentiebereik van 3300 tot 3400MHz, en hoe 5G en lokale gebruikers dit kunnen storen. Het ministerie zegt op basis van dit rapport dat lokale gebruikers beter onderaan de 3,5GHz-band kunnen zitten, omdat 5G-providers grotere, duurdere en minder zuinige apparatuur moeten gebruiken als zij onderaan de band zouden zitten. Voor lokale gebruikers is het minder een probleem om onderaan de band te zitten, omdat ze minder antennes nodig hebben, de zendvermogens lager zijn en een deel van de apparatuur binnen wordt gebruikt. Deze conclusie van het ministerie is enigszins opvallend, omdat Dialogic in zijn studie zegt dat een van de drie grote 5G-fabrikanten, Ericsson, Huawei of Nokia, netwerkapparatuur heeft die vanaf 3420MHz werkt en een vergelijkbaar stroomverbruik, vergelijkbare afmetingen en vergelijkbare kosten heeft met die van de andere 3,5GHz-5G-modellen. De andere twee hebben dit inderdaad niet, blijkt uit de studie, al zou een van deze fabrikanten wel zwaardere, aangepaste apparatuur kunnen leveren. Het ministerie noemt gewicht niet als nadeel van de apparatuur. Deze apparatuur kent hetzelfde stroomverbruik en dezelfde afmetingen als de andere 3,5GHz-apparatuur. Voor lokale gebruikers is dergelijke apparatuur er nog niet, of lastig te verkrijgen, merken het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol op. Verschillen tussen interferentie met NAVO-radars volgens Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam Defensie: lokale gebruikers onderaan de band is zeer ongewenst 'De 3,3 tot 3,4GHz-band dient absoluut vrij van interferentie te zijn' Met andere woorden: 5G-providers zouden juist onderaan die 3,5GHz-band kunnen zitten, schrijven onder meer Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam op basis van het Dialogic-onderzoek. Opvallend genoeg heeft dit volgens de twee partijen ook de voorkeur van het ministerie van Defensie. Om storing tussen de Defensie-radars en 3,5GHz-gebruikers te kunnen voorkomen, moeten Defensie en de gebruikers contact hebben over zaken als het spectraal masker, de guard band en de demping. Het voeren van deze gesprekken met meerdere lokale gebruikers is volgens Defensie 'zeer ongewenst', zegt het ministerie tegen de twee partijen. De voorkeur van Defensie zou dan ook zijn om deze gesprekken met één partij te kunnen voeren, namelijk een provider. Een ander punt is dat Nederland niet het enige land is dat binnen de 3,3 tot 3,4GHz-band radars heeft. Het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol merken op dat het om een NAVO-radarband gaat. Duitsland, Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gebruiken deze radarband dus ook en laten al jaren providers toe om vanaf 3400MHz 3,5GHz-5G aan te bieden. "Na consultatie bij buitenlandse NAVO-collega's is geconcludeerd dat zij tot nu toe geen problemen hebben ervaren. Dit omdat de providers goede filters hebben gebruikt om problemen te voorkomen", schrijft het ministerie van Defensie aan het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol. Nederland past volgens deze twee partijen dan ook te strenge normen toe, 'terwijl andere landen er relaxter mee omgaan zonder gebleken verstoring'.

Ministerie heeft nog maar een jaar de tijd