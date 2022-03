Dit is geen round-up van telefoons. Dat zou ook een beetje raar en niet eerlijk zijn. De telefoons komen uit verschillende prijsklassen, zijn gericht op verschillend publiek en behalve dat het vier van de populairste modellen zijn met 5G, zijn het vier heel verschillende smartphones. Wie zou er nu een iPhone 12 Pro tegenover een goedkope Xiaomi zetten. Niemand toch? Waarover gaat dit verhaal dan wel? Het gaat over de modems en antennesystemen in deze telefoons.

Dit artikel ligt dan ook in het verlengde van onze grote 5G-test. Bij dat testen keek ik met ongeloof naar mijn notitieboekje, naar de telefoon rechts naast me en terug naar mijn boekje. Dit kon toch niet kloppen? Ik kwam gemiddeld uit rond 60Mbit/s, terwijl ik eigenlijk het drievoudige had verwacht. Wat was hier aan de hand? Het lijkt zo simpel: de ene telefoon heeft 5G, de andere telefoon heeft 5G, die halen wel ongeveer dezelfde snelheden toch? Nou, nee. Zelfs nu 5G op Nederlandse netwerken nog beperkt is tot een enkele frequentie, zijn de verschillen tussen telefoons al goed zichtbaar.