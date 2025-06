Minister: Inmarsat mag 3,5GHz-frequentie niet meer gebruiken vanwege 5G-veiling

De Nederlandse overheid trekt Inmarsats permissie voor gebruik van de 3,5GHz-band in. Demissionair minister Micky Adriaansens zegt dat Inmarsat vanaf 1 februari moet stoppen met gebruik van de frequentie voor nooddiensten, omdat anders de uitrol van 5G in gevaar komt.

De demissionair minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze geen overeenstemming heeft kunnen bereiken met Inmarsat. Dat gebruikt nu de 3,5GHz-band voor zijn satellietstation in het Friese Burum om noodoproepen van zeeschepen te versturen. Het bedrijf mag dat nu doen volgens het Nationaal Frequentieplan uit 2014. Daarin staat nu nog dat de 3,5GHz-band is aangewezen voor satellietcommunicatie voor zulk noodverkeer, maar dat levert problemen op voor de Nederlandse uitrol van 5G.

De overheid wil binnenkort de 3,5GHz-frequentieband, ofwel de bandbreedte tussen de 3400 en 3800MHz, gaan veilen. Daarbij ligt Inmarsat dwars. Tweakers schreef daar in 2021 een uitgebreid achtergrondartikel over. Inmarsat gebruikt die frequentie, maar wil verhuizen naar Griekenland om daar verder te kunnen gaan. Over die verhuizing worden Inmarsat, Nederland en Griekenland het niet eens.

Inmarsat kreeg eerder dit jaar permissie van de Griekse telecomautoriteiten om in ieder geval tot 31 december 2027 de 3,5GHz-band te kunnen gebruiken. Voor Inmarsat is dat niet genoeg. De Griekse vergunning kan met nog eens vijf jaar worden verlengd, maar Inmarsat wil nu al de garantie krijgen dat die verlenging er komt of een vergunning krijgen die tot 2033 actief is. Die krijgt het bedrijf niet. Daarom wil Inmarsat ook niet verhuizen naar Griekenland. Minister Adriaansens zegt met Griekenland te hebben onderhandeld over die vergunning, maar de Griekse wet maakt het onmogelijk die te garanderen.

Volgens Adriaansens zijn er genoeg waarborgen dat Inmarsat in Griekenland lang genoeg kan blijven opereren. "Ik heb me tot het uiterste ingespannen om in samenspraak met Inmarsat een goede oplossing voor het noodverkeer te vinden en ik ben van mening dat de optie die nu voor Inmarsat beschikbaar is het hen zonder meer mogelijk maakt te verhuizen naar Griekenland", zegt de minister. "Ik betreur het dan ook dat de onderhandelingen er nog niet in hebben geresulteerd dat Inmarsat bereid is de laatste stap te nemen en daadwerkelijk naar Griekenland te migreren."

De minister gaat het Nationaal Frequentieplan nu wijzigen. "Meer specifiek ben ik voornemens het NFP dusdanig te wijzigen, dat de frequentieruimte die in de 3,5GHz-band nu nog is aangewezen voor satellietcommunicatie ten behoeve van de afwikkeling van het noodverkeer per 1 februari 2024 vervalt en dat op die datum ook de nationale voetnoten die nu tijdelijk aanvullende bescherming bieden ter waarborging van de NSV-dienstverlening vervallen", zegt Adriaansens. Daarmee wordt het voor Inmarsat niet meer mogelijk die ruimte voor het eigen verkeer te gebruiken. Dat moet het ook makkelijker maken de 5G-veiling door te laten gaan. "Het ontbreken van overeenstemming kan er niet toe leiden dat de implementatie van de uitrol van 5G in Nederland voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld", zegt de minister.