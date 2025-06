Proton begint securityprogramma voor accounts die meer beveiliging willen

Proton begint het Sentinel-programma voor gebruikers die 'geavanceerde beveiliging' nodig hebben. Gebruikers die daar gebruik van maken, krijgen sneller melding van verdachte inlogpogingen. Ook krijgen die gebruikers sneller contact met werknemers van Proton.

Proton Sentinel is beschikbaar voor gebruikers met een betaald Unlimited-, Family- of Business-abonnement. Ook oudere Lifetime- en Visionary-pakketten, die inmiddels niet meer bestaan, kunnen aanspraak maken op het programma. Gebruikers die zich aanmelden, hoeven niets extra te betalen, maar moeten dus wel een van de duurdere pakketten hebben. Het standaard Mail Plus-programma valt niet onder Sentinel. Proton zegt bovendien dat het programma alleen interessant is voor gebruikers met een bepaald threat model, maar dat de meeste gebruikers daar niet onder vallen.

Het programma is gericht op gebruikers die in een hogere risicocategorie vallen dan gemiddeld. Dat zijn bijvoorbeeld journalisten, politici of mensenrechtenactivisten. Als zij zich aanmelden voor Proton Sentinel, krijgen ze 'geavanceerde beveiliging die verdachte events zoals loginpogingen waarschijnlijk sneller detecteert'. Dat gebeurt met 'een combinatie van AI en menselijke analyse'. Dat betekent in de praktijk dat de accounts gescand worden op verdachte inlogpogingen of andere inbraken en dat medewerkers kunnen meekijken als zoiets wordt gedetecteerd.

Daarnaast worden ondersteuningsverzoeken rondom veiligheid meteen doorgezet naar securityspecialisten binnen het bedrijf. Ook krijgen gebruikers een nieuw tabblad in hun account te zien waarop securitylogs worden weergegeven. Daar staan inlogpogingen, zowel verdachte als legitieme. Er zijn daar ook details te zien en gebruikers kunnen zien welke actie Proton erop heeft ondernomen.

Proton lijkt voor het programma goed te hebben gekeken naar wat diensten als Google ook al jaren aanbieden. Dat bedrijf biedt al zes jaar het Advanced Protection Program aan voor gevoelige accounts. Proton steekt niet onder stoelen of banken dat het geen Google-kloon wil worden. Tweakers sprak vorig jaar met ceo Andy Yen over wat het bedrijf 'een privacyecosysteem' noemt.