Proton brengt eigen wachtwoordmanager Proton Pass in gesloten bèta uit

Proton heeft een wachtwoordmanager uitgebracht. Proton Pass is een wachtwoordmanager die naast credentials en totp-codes ook notities en aliassen kan opslaan. Een volledige kluis wordt vervolgens met end-to-endencryptie versleuteld. De functie komt eerst in een gesloten bèta uit.

Proton noemt de wachtwoordkluis Proton Pass. Dat wordt een feature die binnen de pakketten van Proton wordt aangeboden, maar het bedrijf zegt niet of er ook een gratis variant beschikbaar komt. gebruikers kunnen in de wachtwoordmanager wachtwoorden en gebruikersnamen opslaan, maar ook Time-based One-Time Passwords en notities. Daarnaast is het mogelijk om Aliases op te slaan. Dat is een feature die Proton vorig jaar introduceerde, waarbij gebruikers een alternatief e-mailadres kunnen gebruiken om hun oorspronkelijke adres te verbergen.

Opvallend aan de wachtwoordmanager is vooral dat de hele kluis met end-to-endencryptie is versleuteld, in plaats van alleen de wachtwoorden, zoals bij de meeste wachtwoordmanagers het geval is. Wat dat voor gebruikers in de praktijk zal betekenen, is moeilijk te zeggen. Mogelijk wordt de wachtwoordmanager daardoor trager. Bovendien betekent het dat de kluizen op één plek moeten worden opgeslagen, wat het aanvalsoppervlak kan vergroten. Volgens Proton betekent die versleuteling dat een aanvaller geen metadata kan achterhalen, zoals op welke sites een gebruiker een account heeft.

Proton Pass gebruikt bcrypt als hashalgoritme en gebruikt de Secure Remote Password-standaard voor authenticatie. Proton schrijft in een blogpost dat individuele items ook nog versleuteld worden met een extra sleutel, waardoor een potentiële aanvaller met de masterkey niet in alle gevallen alle wachtwoorden kan achterhalen tijdens een man-in-the-middleaanval. Het bedrijf geeft voor nu weinig details over de versleuteling, maar zegt dat de code later wel open source beschikbaar wordt gesteld. Bovendien valt de wachtwoordmanager onder het bugbountyprogramma van Proton.

De dienst is voor nu alleen te gebruiken als gesloten bèta. Daar wordt een willekeurig aantal gebruikers voor uitgekozen. 'Later dit jaar' moet de dienst publiek beschikbaar komen. De manager is beschikbaar voor iOS en Android en als browserextensie voor Chrome en Chromium-browsers. Een Firefox-extensie is er momenteel nog niet, omdat Mozilla die volgens Proton nog niet heeft goedgekeurd.