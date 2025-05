Bluesky van Twitter-oprichter Jack Dorsey verschijnt voor Android

Bluesky, het decentrale alternatief dat Twitter ontwikkelde als antwoord op Mastodon onder voormalig directeur Jack Dorsey, is verschenen voor Android, na een release op iOS. Voorlopig hebben gebruikers een uitnodiging nodig om het netwerk te gebruiken.

Bluesky staat in de Play Store. Omdat het netwerk alleen te benaderen is met een uitnodiging, is het aantal gebruikers nog beperkt. Er zijn ongeveer 25.000 gebruikers. Bluesky is een alternatief voor Twitter. Er is een lijst met posts en een tabblad met notificaties. De posts zijn maximaal 256 karakters lang. In tegenstelling tot Mastodon werkt het niet met het ActivityPub-protocol, maar heeft het een eigen microbloggingprotocol gemaakt. Er moet ook een marktplaats voor algoritmes komen voor Bluesky.

Bluesky is een project van Jack Dorsey, de voormalige directeur van Twitter. Hij wilde Bluesky ontwikkelen omdat hij meer zag in decentrale sociale netwerken dan in centraal geleide netwerken zoals Twitter. Twitter voorzag Bluesky sinds 2019 van financiële steun, maar hoe dat zit onder de nieuwe eigenaar Elon Musk, is onduidelijk. De versie voor iOS kwam anderhalve maand geleden uit.