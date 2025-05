Twitter blokkeert zoekfunctie op platform voor niet-ingelogde gebruikers

Gebruikers zonder een Twitter-account kunnen niet langer zoeken op de webversie van het platform en op hashtags klikken. Die functies vereisen sinds vrijdag een ingelogd account. Het is niet duidelijk of het om een bug of een bewuste aanpassing gaat.

De zoekbalk boven in het beeld die ingelogde gebruikers te zien kunnen krijgen, verschijnt bij uitgelogde gebruikers niet. De zoekknop die in beeld kan verschijnen, werkt bij uitgelogde gebruikers eveneens niet. Bij het klikken op een hashtag in een tweet, vraagt het platform de gebruiker in te loggen. Het is niet ongewoon dat platformen functies afschermen van niet-ingelogde gebruikers, om gebruikers zo te stimuleren een account aan te maken en te gebruiken. Fritter-ontwikkelaars zeggen dat de verandering in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond.