Twitter gaat op in nieuw Elon Musk-bedrijf X Corp

Twitter is niet langer een zelfstandig bedrijf. Het is opgegaan in X Corp, een bedrijf van Elon Musk dat valt onder het eveneens nieuwe X Holdings Corp, eveneens van Musk. Het bedrijf zit nu officieel in de Amerikaanse staat Nevada.

Twitter was officieel een bedrijf in de Amerikaanse staat Delaware, maar het bestaat als bedrijf niet meer, zegt X Corp in een recent rechtbankdocument. Musk zei vorig jaar dat het de bedoeling was om een structuur op te zetten met drie holdings, maar die lijkt van de baan. Daarbij zou X Holdings I het moederbedrijf worden, met daaronder Twitter, waarin X Holdings II zou moeten opgaan. Het derde bedrijf, X Holdings III, zou een lening op zich nemen die Musk gebruikte om Twitter te kopen.

Nu lijkt de structuur zo te zijn dat Twitter is opgegaan in X Corp, dat valt onder X Holdings Corp, meldt Slate. Die bedrijven zitten bovendien in de staat Nevada. De staat waarin een bedrijf zit, bepaalt onder meer onder welke belastingregels een bedrijf valt. Waarom Musk voor Nevada heeft gekozen, is onduidelijk. Twitter heeft de stap niet publiek aangekondigd en reageert niet op vragen over de kwestie.

Musk zei vorig jaar al dat Twitter onderdeel zou moeten uitmaken van een 'everythingapp' waarin veel meer kan dan Twitter nu aan functionaliteit biedt. Die app, gemodelleerd naar het Chinese WeChat, zou X moeten gaan heten. Musk heeft al veel langer iets met de letter X. Hij richtte aan het einde van de vorige eeuw een online betaaldienst op met de naam X.com, die op is gegaan in PayPal.