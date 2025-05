Wetenschappers: 300 onderzoeken moeten stoppen door nieuwe api-prijzen Twitter

Ongeveer 300 langer lopende onderzoeken die gebruikmaken van berichten op Twitter moeten stoppen door de nieuwe prijzen voor toegang tot de api van Twitter. Onderzoekers die voorheen de api gratis konden gebruiken, moeten tussen 42.000 en 210.000 dollar per maand gaan betalen.

Door de wijzigingen hebben onderzoekers zelfs voor dat hoge bedrag toegang tot veel minder tweets, schrijft de Coalition for Independent Technology Research. In een enquête van de organisatie kwamen 250 voorbeelden naar boven van onderzoeken die niet door kunnen gaan door de wijzigingen, terwijl de organisatie zelf al wetenschappers van 50 onderzoeken bijstond. De coalitie wijst erop dat het niet alleen gaat om wetenschappers van universiteiten, maar ook om onderzoeken van non-profits.

Twitter heeft vanaf vlak na zijn oprichting tot aan nu altijd gratis toegang geboden aan onderzoekers tot zijn api. Daardoor is er veel meer onderzoek gedaan op basis van Twitter-data dan op die van andere sociale media. Toegang bij platforms als Facebook en Instagram is veel lastiger.

Twitter kondigde zijn nieuwe api-abonnementen eind vorige maand aan. De wijzigingen gaan eind deze maand in. Twitter is onder de nieuwe eigenaar Elon Musk op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Zo ligt er meer focus op abonnementen voor gebruikers. Het afsluiten van gratis api-toegang is een van de andere manieren om geld te verdienen.