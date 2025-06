Beveiligingsprobleem zorgde ervoor dat Twitter Circle-berichten openbaar werden

Twitter stelt dat het vorige maand met een probleem te kampen had waardoor tweets die enkel bestemd waren voor in de besloten Twitter Circle-groepen, ook te zien waren door andere gebruikers. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers last hadden van de bug.

Volgens Twitter ging het om een beveiligingsprobleem en is het euvel ondertussen van de baan. Het socialemediabedrijf heeft gebruikers die vermoedelijk last hadden van het probleem gecontacteerd en volgens BleepingComputer uitgelegd dat het een onderzoek had ingesteld naar de oorzaak van de bug. Details over de resultaten van dat onderzoek deelde het bedrijf echter nog niet.

Twitter Circle kwam in de zomer van 2022 op de markt. Via deze functie kunnen Twitter-gebruikers een groep samenstellen van volgers die hun tweets kunnen zien. Deze groep kan maximaal 150 gebruikers bevatten.