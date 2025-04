Twitter blokkeert niet-ingelogde gebruikers op webversie van platform

De webversie van Twitter is sinds vrijdag niet langer te gebruiken voor niet-ingelogde gebruikers. Het platform vraagt lezers in te loggen; gebruikers die dit niet doen, worden doorverwezen naar de startpagina. Eerder beperkte het platform de zoekfunctie al voor niet-ingelogde bezoekers.

Wie zonder account navigeert naar de URL van tweets of Twitter-accounts, krijgt eerst een beeldvullend inlogscherm te zien. Deze melding kan weggeklikt worden, maar dan navigeert de browser naar Twitters startpagina. Het is ook niet mogelijk om andere pagina's van Twitter, zoals de Explore-feed, te gebruiken zonder ingelogd account.

Meerdere gebruikers melden aan Tweakers dat deze verandering in de nacht van donderdag op vrijdag is doorgevoerd. Voorheen was de webversie van het platform nog wel te gebruiken zonder account, al werd in april de zoekfunctie geblokkeerd. Het is niet ongewoon voor sociale media om niet-ingelogde gebruikers te blokkeren, in de hoop dat een gebruiker dan een account aanmaakt.