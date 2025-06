Verwijderde Twitter-berichten verschijnen zonder inbreng gebruiker weer online

Verschillende gebruikers hebben de afgelopen week opgemerkt dat al verwijderde tweets plots weer op Twitter lijken te verschijnen. Het sociale medium heeft nog niet gereageerd op de incidenten. Het is niet duidelijk of het om een beperkte bug of om een structureler probleem gaat.

Ontwikkelaar Dick Morrell lijkt de eerste prominente gebruiker te zijn die melding maakte van het probleem, zo merkte ZDnet op. Morrell schreef in een post op Twitter-tegenhanger Mastodon: "Afgelopen november heb ik al mijn tweets verwijderd. Ik gebruikte vervolgens Redact om al mijn likes, media en retweets te verwijderen. Dat waren er in totaal 38.000. (...) Vanochtend had ik plotseling weer 34.000 tweets, vermoedelijk hersteld door Twitter nadat er een serverpark herstart werd."

Een persoon die zegt voorheen bij Twitter te hebben gewerkt, bevestigt tegenover Morrell dat het inderdaad om een serverprobleem lijkt te gaan. Bij het migreren van bepaalde servers naar een ander datacenter zou de data mogelijk per ongeluk weer online geplaatst zijn.

Ook The Verge-journalist James Vincent zegt dat enkele van zijn bijna 5000 verwijderde tweets, in dit geval allemaal retweets, weer online zijn verschenen nadat deze begin mei verwijderd werden. Vincent stelt dat het in zijn geval mogelijk om een probleem met de externe verwijdertool TweetDelete.net te maken kan hebben, al meldt Morrell hetzelfde probleem na gebruik van Redact.

Vooralsnog heeft Twitter geen duidelijkheid gegeven over de incidenten. Zowel ZDnet als The Verge hebben een reactie aan het sociale medium gevraagd, maar kregen als antwoord simpelweg een poep-emoji toegestuurd, het standaard antwoord op persvragen, bepaalde Elon Musk in maart.